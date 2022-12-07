Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Маша Єфросиніна вперше розповіла моторошну історію, як ледь не загинула на дні народженні Горбунова

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1052
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маша Єфросиніна вперше розповіла моторошну історію, як ледь не загинула на дні народженні Горбунова

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча випадково провалилася під воду і натрапила на залізний штир, який був під водою.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вперше поділилася моторошною історією, яка сталася з нею чотири роки тому на дні народженні друга та колеги Юрія Горбунова.

У новому випуску "Дорослих дівчат", який Маша веде з Олею Поляковою, зірки обговорювали магію, привороти, відьомство. І Єфросиніна вирішила розповісти про страшний випадок, який ледь не коштував їй життя.

"Це було близько чотирьох років тому. 24 серпня, це день народження Юри Горбунова. Ми з Тимуром (Тимур Хромаєв – чоловік Маші, прим.ред) прийшли до нього на день народження. Я пам'ятаю, що був неймовірно крутезний настрій, все було на свіжому повітрі, він зробив день народження на воді, на річці. На дерев'яному пантоні. На Трухановому острові. Я з букетом квітів, Тимур трохи позаду, приходжу вітати Юрка, дарую йому квіти, бачу Катю Осадчу, десь в 10 кроках від мене. Купа людей, всі п'ють, співають. І саме я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я уходжу під воду. Під водою стирчить такі шпали, залізний штир, яка протикає мені стегно у м'яку частину, в сантиметрі від мого живота. Тобто ще сантиметр і вона б мені повністю проткнула і вилізла б десь в районі горла, я б була вже мертва", - поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Далі, розповідає Маша, її відвезли до лікарні, від болю вона знепритомніла. Наступного дня, ділиться Єфросиніна, їй зателефонував Горбунов поцікавитися, як вона почувається і порадив звернутися до "спеціальної людини":

"Юрко не давав права мені це розповідати, тому я не буду заглиблюватися у подробиці. Але саме він наступного дня, коли я була в лікарні, зателефонував мені дізнатися, як мої справи і сказав, що він би мені радив піти до якоїсь людини знаючої: "це, Маруся, щось не те". Мені знайшли людину, до якої як то кажуть, їздить весь Київ. Я до неї приїхала. Вона робить дуже розповсюджену в Україні штуку, це називається зливати на віск, і ніби з тебе вся нечисть, наврочення сходить. І вона сказала, що мені реально зроблено на професійну смерть від 2014 року, як я звільнилася з Нового каналу, в мене дійсно ніяк не складалася кар'єра. Що не шоу, то невдача, провал, який кастинг, мене не беруть. Йду на якісь проби: "ви нам дуже подобаєтесь, але проєкт не запускається. Три, чотири роки у мене ну не пре. Але не лише на професійну смерть, а на те, що я завжди ходитиму по лезу. Тобто зі мною фізично щось таке страшне буде траплятись, а там типу як піде", - приголомшила розповіддю ведуча.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ба більше, жінка розповіла Єфросиніній, що її зурочила коліжанка, якій не дає спокою приголомшлива кар'єра Маші. Втім, хто саме це зробив, ведуча не стала уточнювати:

"І вона сказала, що зроблено на професійну смерть. Зроблено моєю коліжанкою, якій не дає спокою моя кар'єра і мої великі проєкти. Не знаю хто це, їй з цим жити. Але ця жінка достатньо часто розповідала, що вона вірить у все це і робить все це. 2018 року, після того, мене кличуть на "Танці з зірками" і потроху пішло все. Потім я повернулася на екрани, потім почалися декілька шоу, у 2019 році в мене була вже купа проєктів, кіно, 2020 рік, COVID, ми розвинули "Екзамен", пішов YouTube-канал", - поділилася Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом з Олею Поляковою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1052
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація