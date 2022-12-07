Маша Єфросиніна вперше розповіла моторошну історію, як ледь не загинула на дні народженні Горбунова

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вперше поділилася моторошною історією, яка сталася з нею чотири роки тому на дні народженні друга та колеги Юрія Горбунова.

У новому випуску "Дорослих дівчат", який Маша веде з Олею Поляковою, зірки обговорювали магію, привороти, відьомство. І Єфросиніна вирішила розповісти про страшний випадок, який ледь не коштував їй життя.

"Це було близько чотирьох років тому. 24 серпня, це день народження Юри Горбунова. Ми з Тимуром (Тимур Хромаєв – чоловік Маші, прим.ред) прийшли до нього на день народження. Я пам'ятаю, що був неймовірно крутезний настрій, все було на свіжому повітрі, він зробив день народження на воді, на річці. На дерев'яному пантоні. На Трухановому острові. Я з букетом квітів, Тимур трохи позаду, приходжу вітати Юрка, дарую йому квіти, бачу Катю Осадчу, десь в 10 кроках від мене. Купа людей, всі п'ють, співають. І саме я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я уходжу під воду. Під водою стирчить такі шпали, залізний штир, яка протикає мені стегно у м'яку частину, в сантиметрі від мого живота. Тобто ще сантиметр і вона б мені повністю проткнула і вилізла б десь в районі горла, я б була вже мертва", - поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Далі, розповідає Маша, її відвезли до лікарні, від болю вона знепритомніла. Наступного дня, ділиться Єфросиніна, їй зателефонував Горбунов поцікавитися, як вона почувається і порадив звернутися до "спеціальної людини":

"Юрко не давав права мені це розповідати, тому я не буду заглиблюватися у подробиці. Але саме він наступного дня, коли я була в лікарні, зателефонував мені дізнатися, як мої справи і сказав, що він би мені радив піти до якоїсь людини знаючої: "це, Маруся, щось не те". Мені знайшли людину, до якої як то кажуть, їздить весь Київ. Я до неї приїхала. Вона робить дуже розповсюджену в Україні штуку, це називається зливати на віск, і ніби з тебе вся нечисть, наврочення сходить. І вона сказала, що мені реально зроблено на професійну смерть від 2014 року, як я звільнилася з Нового каналу, в мене дійсно ніяк не складалася кар'єра. Що не шоу, то невдача, провал, який кастинг, мене не беруть. Йду на якісь проби: "ви нам дуже подобаєтесь, але проєкт не запускається. Три, чотири роки у мене ну не пре. Але не лише на професійну смерть, а на те, що я завжди ходитиму по лезу. Тобто зі мною фізично щось таке страшне буде траплятись, а там типу як піде", - приголомшила розповіддю ведуча.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ба більше, жінка розповіла Єфросиніній, що її зурочила коліжанка, якій не дає спокою приголомшлива кар'єра Маші. Втім, хто саме це зробив, ведуча не стала уточнювати:

"І вона сказала, що зроблено на професійну смерть. Зроблено моєю коліжанкою, якій не дає спокою моя кар'єра і мої великі проєкти. Не знаю хто це, їй з цим жити. Але ця жінка достатньо часто розповідала, що вона вірить у все це і робить все це. 2018 року, після того, мене кличуть на "Танці з зірками" і потроху пішло все. Потім я повернулася на екрани, потім почалися декілька шоу, у 2019 році в мене була вже купа проєктів, кіно, 2020 рік, COVID, ми розвинули "Екзамен", пішов YouTube-канал", - поділилася Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом з Олею Поляковою.

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