Маша Єфросиніна вперше розповіла, як чоловік ведучої ігнорував її після їхнього першого сексу

Ведуча Маша Єфросиніна вперше розповіла історію з особистого життя, як її чоловік Тимур Хромаєв ігнорував її після першого побачення.

Відвертим спогадом зірка поділилася у новому випуску шоу "Дорослі дівчата", присвяченому першим побаченням. Маша зізналася, що Тимур єдиний чоловік серед тих, з ким знаменитість ходила на побачення, і кому вона написала перша.

Подружжя познайомилося 20 років тому у Ялті. Маша пригадує, що вони декілька місяців зустрічалися, потім у них стався секс, і Тимур зник.

"Мені 22. У нас було декілька місяців такого зустрічання, ми переспали і він зник. Минає місяць. В мене день народження, 25 травня, і в той самий день мені вручають премію, була така "Чорна перлина". Я на своїй орендованій квартирі, готуюся, сиджу і думаю: чергова моя премія, черговий мій світський вихід і я одна. Та не хочу я знов йти одна, хочу з'явитися на заході національного масштабу, на той період, з гарним чоловіком під руку", - розповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тоді ж ведуча вирішила першою написати Тимуру, який вже три тижні не давав про себе знати:

"Я йому пишу: "Тимуре, привіт. Я бачу, що в нас не складається. В мене до тебе прохання. Допоможи. Ти міг би супроводжувати мене на заході "Чорна перлина" як мій супутник. Це нічого не означає. Я бачу, що ти не телефонуєш вже три тижні, ти потім можеш так само зникнути. Але допоможи мені, ти мені не чужа людина. У нас був секс, ти мені сподобався". Він написав: "Звісно". Просто дуже довге повідомлення в одному слові "звісно"", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/timur_khromaev

Ведуча зізнається, що тоді почувалася дуже незручно і картала себе через те, що написала першою:

"Я думаю: "От дурепа, нащо я написала". Я ламала себе, ламала свій характер, свою самооцінку, мене аж тіпається око написати чоловіку, тим більше що він після першого сексу зник. Три дні після цього він нічого не пише, а завтра премія. Я йому пишу: "То ти підеш зі мною?". Він пише: "Пиши адресу". Він мені робить послугу. Він приїжджає за мною і я бачу, що він не розуміє, що в мене день народження", - продовжила розповідь Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тимур холодно запитав, скільки за часом займе захід і вони поїхали. Коли ж Маша на сцені отримувала нагороду, ведучі премії зазначили, що у Єфросиніної сьогодні ще й день народження:

"Всі встають, співають Happy birthday. Я лише очима виокремлюю його в залі, він сидить червоного кольору. Я розумію, що всі процеси в чоловікові відбуваються просто зараз: типу, який я бовдур. Мало того, що я зник на три тижні, я ще провтикав її день народження", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

За словами Єфросиніної, відтоді їхні стосунки почали розвиватися інакше:

"На чому я хочу закцентувати. Якби він сказав: "З днем народження, добре". І відвіз мене додому, ніколи б в житті ми більше не зустрілися. Він сказав: "Не могла б ти ще провести залишок дня зі мною". Він привіз мене, тоді був дуже модний ресторан, туди було не потрапити. Він повністю його зняв, закрив. Туди мені вже привезли троянди бордові. Відтоді він мені кожного мого дня народження дарує бордові троянди і він повністю все перевернув", - розповіла Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча поділилася, що після того неодноразово запитувала у Тимура, чому він зник і чому все пішло інакше після того, як саме вона йому написала:

"Він сказав, що він думав. Це інтимний момент. Він завжди собі дівчину, в яку він закохається, уявляв інакше. Він завжди шукав тиху, домогосподарку, яка буде просто вибудовувати сімейне вогнище. Він сказав: "Я закохався настільки сильно, що я взяв собі час, що, можливо, я впораюся з тими почуттями і мене відпустить. Але коли я побачив тебе на сцені, побачив що тебе вітає вся зала, а ти дивишся лише на мене. Я зрозумів: все, гайки. Куди б я не потрапив з цією жінкою, я хочу бути з нею". І потім це вже були дії з його боку", - пригадала історію Єфросиніна.

Нагадаємо, що зараз чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв боронить нашу країну. Днями ведуча показала, як проводжає чоловіка на службу.

Читайте також: