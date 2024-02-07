Маша Єфросиніна вперше за час війни повертає сина жити до України: "Ухвалила складне рішення"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася, що повертає сина Олександра та маму Людмилу жити до України.

Про це знаменитість поділилася в Instagram-stories. До слова, ще на початку війни ведуча вивезла дітей за кордон. Сама ж вона згодом повернулася до України. Тим часом 9-річний Сашко разом із бабусею Людмилою – мамою Маші Єфросиніної – жив у Польщі.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Іноді син ведучої приїжджав до Києва. Та Єфросиніна прийняла рішення, що час Сашкові разом з її мамою повертатися до України. Щоправда, після масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала по Україні 7 лютого, у блогерки з'явилися сумніви щодо правильності свого рішення.

"Коли прийняла тяжке рішення щодо повернення мами та сина до Києва", - поділилася ведуча.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, тим часом чоловік Маші Єфросиніної – бізнесмен Тимур Хромаєв – служить на фронті. Нещодавно ведуча ділилася, що її коханого запросили до військових НАТО.

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