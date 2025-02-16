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Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала 21-річну доньку-копію

Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала 21-річну доньку-копію

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча розповіла про свято у родині.

Українська блогерка та телеведуча Маша Єфросиніна привітала старшу доньку з днем народження.

Так, 16 лютого, Нана святкує 21-річчя. Попри бажання дівчини залишатися поза публічним життям, її зіркова мама не могла приховувати їхню милу спільну світлину. На зображенні Єфросиніна позує з іменинницею у вишуканих образах під час фотосесії. Для знімань вони зробили укладку та легкий макіяж. У такий день знаменитість в Instagram публічно звернулася до доньки та лаконічно привітала її з 21-річчям.

"З днем народження, головна дівчинка мого життя… 21", - замилувала зірка.

Маша Єфросиніна з донькою Наною / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з донькою Наною / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як відомо, Нана дуже рідко бачиться з родиною. Так, дівчина навчається та будує своє життя за кордоном, уникаючи публічності.

У коментарях фани та друзі Єфросиніної також привітали її доньку з особливим днем:

  • Мирного неба і жіночого щастя
  • Як же схожі
  • Якщо фото в мережі вже 10 хв, значить дозвіл був отриманий. З днем народження
  • Яка неймовірна красуня. З Днем народження Наночку

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик показала наймолодшу доньку Адель та її перші кроки. Крім того, зірка привітала доньку з 11 місяцями життя особливим тортиком.

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