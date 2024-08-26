Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала чоловіка-воїна і як він зробив сюрприз сину

Ведуча розповіла про незвичний день народження 10-річного сина.
Українська ведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісними кадрами з родиною.
Так, в Instagram ведуча розповіла про радісну новину. Як виявилося, її чоловік-військовий Тимур Хромаєв зробив сюрприз для їхнього сина Сашка та приїхав привітати хлопчика у день народження. Маша не могла стримати емоцій. За словами знаменитості, такі рідкісні зустрічі наповнюють її щастям і оптимізмом.
"Трапилося те, від чого у мене зазвичай зникає втома та погані думки. І взагалі, налагоджується все в житті. Нарешті приїхав наш тато", - зазначила зірка.
До того ж Єфросиніна поділилася незвичною локацією, на якій вони опинилися у день народження Сашка. Як виявилося, іменинник захотів свято у стилі військової підготовки, тому родина та його друзі приїхали на полігон. Поки діти насолоджувалися бажаними розвагами, Маша з чоловіком і близькими орендували альтанку на природі.
Вже ввечері ведуча з родиною відсвяткували 10-річчя Сашка у ресторані.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна ділилася зворушливим відео з сином і якими рисами характеру він володіє.
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