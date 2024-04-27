Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала свою підрослу 20-річну доньку Нану

Українська ведуча Маша Єфросиніна замилувала рідкісними кадрами з 20-річною донькою Наною.

Так, у фотоблогу Маші її донька доволі рідка гостя. Втім, цього разу ведуча зробила виняток і показала Нану своїм підписникам. Зокрема, знаменитість опублікувала зворушливі кадри перших митей зустрічі з 20-річною донькою. На зображенні зіркова мама й дівчина постають в міцних обіймах одне одного. Вочевидь, Нана повернулася з-за кордону, де навчається в університеті. Зокрема, дівчина здобуває освіту в Нідерландах. За словами Маші, тепер Нана проведе майже тиждень у родинному колі.

Маша Єфросиніна з донькою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з донькою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Моя Нана. Мамина на п'ять днів", - замилувала Єфросиніна підписом кадру.

До слова, обличчя доньки Маша показувати не стала, адже дівчина категорично проти публічності й їй некомфортно висвітлювати своє життя назагал. Тож, ведуча дослухається та поважає таку позицію Нани й майже ніколи не розповідає та не показує її.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна заплакала просто під час знімань шоу й розповіла про власні зміни протягом року.

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