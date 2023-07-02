Маша Єфросиніна вперше за тривалий час привезла дітей до України: "Позаду 17 годин за кермом"

Телеведуча Маша Єфросиніна разом з восьмирічним сином Сашком та 19-річною донькою Наною повернулася до України.

Зіркова мама наважилася привезти дітей до Києва, аби ті могли зустрітися з батьком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим, який зараз несе службу в лавах ЗСУ. У сторіз в Instagram Маша поділилася фото вже вдома зі сплячим сином.

Як розповіла ведуча, дорога з Польщі до України була дуже складною, а по приїзду до столиці їх зустріли сирени.

"Позаду 17 годин за кермом з Варшави до Києва. На кордоні кабздоепічний колапс - на виїзд з України сотні автівок. Це, мабуть, що прогнозовано через страшну інформаційну напругу про ЗАЕС. Але, що цікаво, на в'їзд до України стільки ж авто - черга кілометрова, і майже не рухається. Ми з дітьми вдома, нарешті! "Святкуємо" повернення двома повітряними тривогами поспіль: нічною та ранковою", - написала Маша.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Єфросиніна разом з дітьми та своєю мамою виїхала за кордон. Спочатку вони перебували у Німеччині, але пізніше Маша вирішила переїхати ближче до України та облаштувала життя родини у Польщі.

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