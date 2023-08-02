Маша Єфросиніна з болем розповіла про чоловіка на фронті: "Живу зі страхом втратити кохану людину"

Знаменитість прокоментувала, чому у публічному просторі майже нічого не розповідає про службу обранця на передовій.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна з болем розповіла про службу чоловіка, бізнесмена Тимура Хромаєва, на фронті.

В Instagram-stories знаменитість зізналась, чому майже нічого не розповідає про коханого, який зараз захищає країну від російських окупантів. Загалом, для ведучої це складна тема, про яку вона не готова говорити.

За словами Єфросиніної, вона – публічна людина, кожне її висловлювання можуть бурхливо обговорювати. Однак Машу ображає, коли хтось може написати негативні коментарі про службу Тимура. Тож ведуча вирішила утримуватися від публічних обговорень.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мені складно досі говорити про єдину річ — про те, як насправді я живу щодня зі страхом втратити свою кохану людину, свого чоловіка. Ви бачите, що я нічого не пишу про це. Звісно, тема дуже сильно складна. Я більшу частину свого життя живу публічно і точно розумію, як кожне слово, яке я говорю в публічному полі, може трактуватися, вириватися з контексту, зліплюватися з чимось. Робіть усе, що хочете з будь-якою темою, яка стосується мене, але я не готова давати свій біль на це. Іноді, коли я намагаюся написати щось про Тимура і про те, що він на фронті, я реагую на кожен комент. І я реагую на це дуже агресивно", - прокоментувала Єфросиніна.

Ба більше, навіть у колі друзів Маша майже нічого не розповідає про службу Тимура, адже не кожен розуміє, як поводитися.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Є ще інший бік — реакція людей, навіть близьких друзів, з якими ми збираємося за одним столом поговорити за вечерею. Я бачу їхню реакцію, коли я розповідаю про Тимура, вони ніяковіють, їм складно, вони не знають, як реагувати і як поводитися. Хоча ніхто з них не винен, що це був його вибір. Його особистий вибір", - зазначила ведуча.

За словами Єфросиніної, за рік служби на фронті її чоловік досягнув чимало результатів, про які вона не наважується розповісти. Натомість знаменитість у фотоблогу може демонструвати своє мирне життя. Як пояснила Єфросиніна, про це її попросив сам Тимур, аби хоча б так відволікти від реалій війни.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я розумію, що мій Тимур вже рік там. Мій чоловік досягнув там неймовірних результатів. Він завжди просить показувати життя. Він ніколи не говорить зі мною про війну. Він благає не питати, як у нього справи", - прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна спілкується з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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