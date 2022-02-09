Маша Єфросиніна з чоловіком подуркували у романтичному ролику

Подружжя знялося в рекламі.
Відома українська ведуча Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим знялася у романтичному відео.
Знаменитість представила свою нову колекцію домашнього одягу, присвячену до Дня святого Валентина. У рекламі зірка запросила знятися свого коханого.
У ролику, який блогерка опублікувала в Instagram, подружжя дуркувало, танцювало та сміялося.
У відповідь прихильники Маші написали, що обожнюють цю пару.
- Які ви красиві! Обожнюю вашу пару!
- Машо, ви як соковита ягідка! Вам дуже личить!
- Які ви гарні
- Ви неймовірно красива пара
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