Маша Єфросиніна з чоловіком подуркували у романтичному ролику

Маша Єфросиніна з чоловіком подуркували у романтичному ролику

Подружжя знялося в рекламі.

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим знялася у романтичному відео.

Знаменитість представила свою нову колекцію домашнього одягу, присвячену до Дня святого Валентина. У рекламі зірка запросила знятися свого коханого.

У ролику, який блогерка опублікувала в Instagram, подружжя дуркувало, танцювало та сміялося.

У відповідь прихильники Маші написали, що обожнюють цю пару.

Які ви красиві! Обожнюю вашу пару!

Машо, ви як соковита ягідка! Вам дуже личить!

Які ви гарні

Ви неймовірно красива пара

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