Маша Єфросиніна з лікарняної палати повідомила про хворобу сина

Знаменитість перебуває разом с сином в лікарні.

Українська ведуча Маша Єфросиніна налякала своїх прихильників.

До слова, знаменитість в Instagram-stories опублікувала відео, яке було зроблене в лікарняній палаті. Як зізналась Маша, захворів її син – Олександр.

"Не дуже люблю афішувати проблеми зі здоров’ям мої, або моїх дітей. Але й удавати, що ми родина, в якій ніхто не хворіє та нічого не відбувається – це безглуздо", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна в лікарні / instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча не розповіла, що саме сталося з її сином. Втім, вона запевнила, наразі з Олександром все гаразд.

"Нічого страшного. Все добре. Сину зараз дещо планово лікуємо", - додала знаменитість.

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