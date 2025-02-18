Маша Єфросиніна закрила свій бізнес з партнеркою та назвала причину: "Важко й боляче"

Українська блогерка та телеведуча Маша Єфросиніна повідомила про зміни у своїй бізнес-діяльності.

Від 2019 року зірка разом з партнеркою володіла брендом домашнього одягу. Тривалий час бізнесвумен працювали над розвитком виробництва і вкладали в це власні кошти. Проте, цього року ухвалили рішення про його закриття через брак ресурсів. Так, Єфросиніна у фотоблогу назвала напрямки, які зараз поставила в пріоритет – знімання роликів для YouTube, підтримка жінок, громадськості й благодійна діяльність.

Маша Єфросиніна з бізнес-партнеркою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Бренд Mashsh після п'яти років роботи припиняє своє існування. Ми з моєю партнеркою Ксаною ухвалили рішення про закриття. Це було важко та боляче. Від 2019 року ми плекали його, ростили, вкладали душу, як у свою дитину. Вкладали багато коштів. Але для цього рішення є об’єктивні чинники. Цього року я концентруватимуся на розвитку свого YouTube-каналу, на заходах для жінок, роботі "Фонду Маша" та в громадському секторі, бо бачу в цьому нагальну потребу для себе і для вас. Цей рік, хоч я його і починаю з такої сумної звістки для себе та нашої команди — мій новий етап", — пояснила Маша.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка також повідомила про закриття бізнесу. Катерина Реп'яхова пояснила, чому припинила діяльність власного магазину одягу.

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