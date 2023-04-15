Маша Єфросиніна замилувала кадрами з чоловіком-військовим, на яких він ніжно цілує її в щічку

Телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв радіють рідкісним зустрічам одне з одним.

Бізнесмен служить у лавах ЗСУ, а сама ведуча багато часу проводить за кордоном з дітьми і у відрядженнях. У сторіз в Instagram Єфросиніна поділилася світлиною ніжної зустрічі з чоловіком та зізналася, що їй хочеться плакати від того, що буденні раніше речі стали рідкістю.

Телеведуча зробила фото поки вони з чоловіком та сином підіймалися у ліфті. У кадрі Тимур ніжно цілував дружину у щічку.

"Плакати за тим, що раніше здавалося буденним, а сьогодні стало для мене семиденним щастям", - написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що восьмирічний син Єфросиніної та Хромаєва майже рік не був вдома в Києві. Лише нещодавно хлопчик нарешті повернувся додому - телеведуча розчулила Мережу кадрами довгоочікуваної зустрічі.

Читайте також: