Маша Єфросиніна замилувала рідкісним фото з мамою-копією й розповіла про їхні стосунки

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 25 січня, мама Єфросиніної, Людмила, святкує день народження. У своєму фотоблогу ведуча поділилася світлиною з мамою, де вони схожі, як дві краплі води. На зображенні вони обіймаються й щиро усміхаються.

Маша Єфросиніна з мамою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

З нагоди свята Маша також розповіла зворушливу історію про те, як мама виховувала її й чому навчила. Зокрема, знаменитість поділилася, що найрідніша людина навчила її бути сама собі кумиром. І замилувала теплими вітальними словами.

"У мене ніколи не було потреби в кумирах. Вона зробила так, щоб я стала кумиром сама для себе. Вона любила й любить мене так сильно та пронизливо, підсвічуючи всі мої особливості та пропрацьовуючи зі мною всі мої помилки, щоб в мені не утворилася пустка, яку треба заповнювати прикладом чиїхось досягнень! Я намагаюся дякувати їй за все це регулярно! Але сьогодні маю право зробити це публічно! У найтеплішої та найвеселішої жінки в світі день народження! І вона любить це життя так, як нам всім треба повчитися! З Днем Народження, наша Людася", - зворушила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, своє день народження також святкує співачка Тіна Кароль. Артистка потішила своїх фанів емоційним музичним подарунком.

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