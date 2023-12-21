Маша Єфросиніна зі сльозами на очах поділилася планами на Різдво

Телеведуча та благодійниця Маша Єфросиніна поділилася, як цьогоріч святкуватиме Різдво.

На зніманнях великого святкового проєкту "Різдво. Ти не один" вона розповіла, що це свято асоціюється в неї з сім'єю та кутею, адже в дитинстві у Керчі було саме так.

"Коли я думаю про Різдво, то завжди згадую дві важливі речі. Це те, що за столом моя родина, а на столі кутя. Мама робила неймовірну кутю. І в Керчі була кутя. У Криму знають українські традиції", – наголосила Маша Єфросиніна.

Сьогодні телеведуча найбільше мріє про те, що її чоловік Тимур, який від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, приїде у відпустку на Різдво, і вся сім'я нарешті збереться за столом у повному складі. Маша Єфросиніна навіть пообіцяла, що з такої нагоди вперше в житті приготує кутю.

Маша Єфросиніна розповіла, як цьогоріч зустріне Різдво

"Сьогодні для мене Різдво – це дуже очікуване свято, бо я сподіваюся, що мій чоловік приїде у відпустку, побачить своїх дітей, що ми всі разом зберемося за столом, і я сама зроблю кутю. Думаю, що це буде не дуже смачно, бо я ніколи її не готувала. Але цього року я обов'язково вчитимуся її робити, тому що як ніколи я знаю цінність того, коли вся родина просто збирається за столом”, – зі сльозами на очах сказала Маша Єфросиніна.

Дізнатися більше про різдвяні традиції в родині телеведучої можна буде вже цієї неділі, 24 грудня, у святковому проєкті "Різдво. Ти не один". Велика прем'єра, що об'єднає українців по всьому світу й закохає в нашу культурну ідентичність, відбудеться о 21:00 на телеканалах ТЕТ та "1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше прокоментувала своє скандальне інтерв'ю з Аннною Трінчер.

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