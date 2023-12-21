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Маша Єфросиніна зі сльозами на очах поділилася планами на Різдво

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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750
Час на прочитання
2 хв
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Маша Єфросиніна зі сльозами на очах поділилася планами на Різдво

Маша Єфросиніна

Ведуча висловила сподівання, що її чоловік-військовий проведе свята разом з нею.

Телеведуча та благодійниця Маша Єфросиніна поділилася, як цьогоріч святкуватиме Різдво.

На зніманнях великого святкового проєкту "Різдво. Ти не один" вона розповіла, що це свято асоціюється в неї з сім'єю та кутею, адже в дитинстві у Керчі було саме так.

"Коли я думаю про Різдво, то завжди згадую дві важливі речі. Це те, що за столом моя родина, а на столі кутя. Мама робила неймовірну кутю. І в Керчі була кутя. У Криму знають українські традиції", – наголосила Маша Єфросиніна.

Сьогодні телеведуча найбільше мріє про те, що її чоловік Тимур, який від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, приїде у відпустку на Різдво, і вся сім'я нарешті збереться за столом у повному складі. Маша Єфросиніна навіть пообіцяла, що з такої нагоди вперше в житті приготує кутю.

Маша Єфросиніна розповіла, як цьогоріч зустріне Різдво

Маша Єфросиніна розповіла, як цьогоріч зустріне Різдво

"Сьогодні для мене Різдво – це дуже очікуване свято, бо я сподіваюся, що мій чоловік приїде у відпустку, побачить своїх дітей, що ми всі разом зберемося за столом, і я сама зроблю кутю. Думаю, що це буде не дуже смачно, бо я ніколи її не готувала. Але цього року я обов'язково вчитимуся її робити, тому що як ніколи я знаю цінність того, коли вся родина просто збирається за столом”, – зі сльозами на очах сказала Маша Єфросиніна.

Дізнатися більше про різдвяні традиції в родині телеведучої можна буде вже цієї неділі, 24 грудня, у святковому проєкті "Різдво. Ти не один". Велика прем'єра, що об'єднає українців по всьому світу й закохає в нашу культурну ідентичність, відбудеться о 21:00 на телеканалах ТЕТ та "1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше прокоментувала своє скандальне інтерв'ю з Аннною Трінчер.

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Дата публікації
Перегляди
750
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