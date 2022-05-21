Маша Єфросиніна зі сльозами на очах показала подарунок чоловіка, який він їй зробив перед прощанням на кордоні

Українська ведуча, блогерка та волонтерка Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова випустили перший випуск своєї програми "Дорослі дівчата" після початку повномасштабної війни.

У ньому знаменитості говорили про військові дії в Україні, про те, як наважилися виїхати з країни, аби зберегти життя дітям, і як картали себе після того, як поїхали. Втім і Єфросиніна, і Полякова за кордоном активно допомагають Україні, збирають гроші на благодійних заходах та організовують гуманітарну допомогу.

Поговорили знаменитості і про особисте. Так, говорячи про символічний подарунок, який їй зробив чоловік перед прощанням на кордоні, Маша Єфросиніна розплакалася:

"Ця стрічка завжди була на рюкзаку мого чоловіка. Він повісив її собі 2014 року, коли був Майдан і почалася війна. І ніколи її не знімав. Ходив з цим рюкзаком, мандрував. Вона завжди у нього бовталася. І коли ми прощалися на кордоні, він мені її пов'язав і сказав: "Розв'яжу, коли ми побачимося", - сказала Маша і не стримала сліз.

Своєю чергою, Оля Полякова показала браслетик, який їй подарувала 7-річна дівчинка з Маріуполя, коли артистка виступала на стадіоні у Хорватії, де співала гімн України:

"Це дівчинка зробила маленька, їй, мабуть, років 7. Вона була з Маріуполя, вони ледь вибралися звідти. Це було у Хорватії, на матчі. Я підійшла до трибун і вона до мене підійшла і говорить: "Я хочу, щоб ви носили цей браслет як талісман". Я одягла і тепер завжди ношу. Так що дитинко, якщо ти мене бачиш, я ношу твій браслетик", - сказала Полякова, ледь стримуючи сльози.

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