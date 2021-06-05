Маша Єфросиніна зі сльозами розповіла, як ледь не втратила доньку: "Кров стікала з голови"

Ведуча пригадала болісну історію про доньку Нану.

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна приголомшила історією, як ледь не втратила доньку Нану.

У своїй програмі "Экзамен" під час інтерв’ю з акторкою Наталкою Денисенко знаменитість розповіла, що дівчинка ледь не загинула на гірськолижному курорті в Австрії. Тоді їй було п'ять років.

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"Вона розбилася на лижах. Вона лежала і у неї по шолому стікала кров з голови. Вона не рухалася, і я думала, що це все. Але її врятували. Шолом, до речі, врятував. Хребет був неушкоджений, усі кінцівки були пошкоджені. Ми провели декілька місяців в клініці. Все, що я пам'ятаю - я спалила весь одяг, в якому була Нана, а залишила шолом, який її врятував. Наночці вже 17. Це, напевно, найстрашніший день у моєму житті. Я не можу це забути. Іноді я дивлюся на її шрами на ніжках, і кажу їй, що це найкрасивіші шрами в житті", - пригадала ведуча зі сльозами на очах.

Маша додала, що після моторошного інциденту її донька їздила кататися на лижах, а от вона жодного разу не наважилася гайнути на гірськолижний курорт.

Нагадаємо, не так давно 17-річна донька Маші Єфросиніної захопила красою та стрункою фігурою. Нана продемонструвала розкішний образ.

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