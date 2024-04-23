Маша Єфросиніна зізналась, де та ким насправді в ЗСУ служить її чоловік і як його змінила війна

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна зізналась, де та ким насправді служить її чоловік, бізнесмен, а від початку повномасштабної війни військовий, Тимур Хромаєв.

Знаменитість розповіла, що її коханий займається радіоелектронною боротьбою. Він є військовим 112-ї бригади київської ТрО. Тимур Хромаєв є командиром роти. Нині чоловік Єфросиніної служить на Запорізькому напрямку, але водночас він їздить країною по різних об'єктах.

"Він командир роти. Він у 112-й бригада київської. ТрО, радіоелектронна боротьба. Зараз він на Запорізькому напрямку, і, в принципі, він по об'єктах їздить по всій країні", - розповіла Єфросиніна в інтерв'ю "УП".

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча зізналась, як її чоловіка змінила війна. За словами Маші, Тимур став більш замкненим та жорстоким. Змінилися деякі їхні сімейні звички. Зокрема, перед сном чоловік показує ведучій, як вони з побратимами нищать ворожі цілі. Єфросиніна переконана, що це тримає Хромаєва та не дає йому опускати руки.

"Він став більш замкненим, жорстким. Якщо ми раніше перед сном могли щось почитати або подивитися, тепер, коли він буває в Києві, перед сном він обов'язково показує мені, як вони знищили ціль: "Подивися, подивися, це ми, а оце розлетілися їхні ноги й руки" - романтика. Але я бачу, що його це тримає. І коли я починаю рвати на собі волосся: "Скажи, що буде?", він каже: "Боротися будемо, а які варіанти", - прокоментувала ведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна висловилася про стосунки з сестрою Лізою Ющенко, яка перебуває в РФ та мовчить про російське вторгнення до України. Ведуча відповіла, чи говорила з рідною людиною про війну.

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