Маша Єфросиніна зізналась, що не спілкується зі свекрухою 20 років: "Велика трагедія в сім'ї"

Маша Єфросиніна зізналась, що не спілкується зі свекрухою 20 років: "Велика трагедія в сім'ї"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна зізналась, що в неї не склалось спілкування зі свекрухою.

У новому випуску "Взрослые девочки" Маша разом зі співачкою Олею Поляковою обговорила стосунки з батьками їхніх чоловіків.

Виконавиця зізналася, що в неї склалися чудові взаємини з мамою Вадима. Свекруха була для Олі справжньою подругою.

А от Маша поділилася, що в неї зовсім інша ситуація. Вони не спілкуються вже 20 років, і це велика трагедія для їхньої сім'ї. Утім, подробиці їхнього конфлікту Маша не розкривала.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Моя мама завжди говорила: "Взаємини свекрухи та невістки завжди залежать від свекрухи". Я багато за свої 19 років шлюбу чула це від різних людей, яким я довіряю. У моєму випадку сталося все навпаки. Це, на жаль, велика трагедія в нашій сім'ї, яка не дозволяє нам спілкуватися усі ці 20 років. Це проблема і мого чоловіка, і моїх дітей, і всіх наших близьких людей... Ну, не захотіла вона вибудовувати такі стосунки", - зізналася Єфросиніна.

До слова, Маша поділилася, що й сама до пуття не знає, чому між ними пробігла чорна кицька.

"Всі ці 20 років я навіть причини не знаю", - додала телеведуча.

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