Маша Єфросиніна зізналася, чому образилася на чоловіка через його рішення піти у ЗСУ: "Я злилася"

Телеведуча Маша Єфросиніна пригадала, які емоції відчувала, коли дізналася про рішення чоловіка Тимура Хромаєва піти воювати на фронт.

У своєму Instagram до Дня захисників та захисниць України ведуча поділилася чорно-білим фото, на якому обіймає свого коханого у військовій формі. У публікації Маша поділилася переживаннями з приводу того, що її чоловік вирішив взяти до рук зброю.

"За двадцять років нашого подружнього життя ми, навіть в кризові часи всі рішення приймали разом. Жодного рішення щодо нашої родини ми не прийняли з тобою по окремо... Окрім одного єдиного. Твого рішення піти до лав Збройних Сил України. Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою купезною проблем та труднощів. З заробітками.. Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, лише, коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому...", - розповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Попри свою злість та жіночу образу ведуча все ж таки знайшла в собі сили змиритися з рішенням чоловіка. Зараз Маша досі відчуває страх та сум, але дуже вдячна Тимуру за його героїзм та захист нашої держави.

"Тоді я злилася, але всередині, насправді, пишалася тобою. Боялася за тебе до панічних атак, але не стала вдаватися до маніпуляцій- за двадцять років я вперше відчула, що мені краще просто прийняти твоє рішення. Ти - мій захисник. Завжди. А зараз ще й всієї країни. Вже більше року мені дуже-дуже паршиво на самоті. Я то багато плачу, то не можу вичавити ані сльозинки, так задавлюю весь біль всередині. Але я сильна, і ти прекрасно це знав, коли приймав своє рішення.. А я тепер точно знаю, що справжні мужність, сила та гідність існують - це ти, Тимур", - звернулася до чоловіка Єфросиніна.

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