Маша Єфросиніна зізналася, що провела свята з чоловіком-військовим за кордоном і показала рідкісне фото з ним

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна зізналася, що провела новорічні свята з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим.

Про це вона розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Маша опублікувала рідкісним кадр з чоловіком, де він міцно спить, обіймаючи їхнього сина. Ведуча поділилася, що це вперше за рік, коли вони змогли зібратися родиною у повному складі.

Також зірка пояснила, що саме її зустріч з коханим стала причиною того, що вона зникла на деякий час з соцмереж:

"Одна з головних причин мого "відпочинку" від соцмереж на свята – це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією родиною. Востаннє так було на минулий новий рік. Тимуру дали відпустку. І оскільки він військовослужбовець і має змогу легко перетинати кордон в термін її дії, весь цей час він витратив на дітей, домашню їжу та сон", - розповіла Єфросиніна про те, як провела свята.

Маша Єфросиніна провела свята з чоловіком-військовим / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Коли ведуча зізналася, що була на новий рік з чоловіком-військовим за кордоном, на неї вилилося купу негативних коментарів. Зокрема, юзери обурюються, "де таке пишуть, що військовим можна перетинати кордон", на що Єфросиніна показала скрін закону України про виїзд військовослужбовців за межі України під час війни:

Маша Єфросиніна провела свята з родиною / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала шанувальникам фото зі свого життя "без фільтрів" і засвітила свою квартиру.

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