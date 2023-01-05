Маша Єфросиніна зізналася, що її чоловік, який служить у ЗСУ, втратив весь свій бізнес через російських окупантів

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого чоловіка, колишнього чиновника, бізнесмена Тимура Хромаєва.

Знаменитість відверто поділилася, що через повномасштабну війну рф проти України її чоловік майже повністю втратив свій бізнес, який будував довгі роки. За словами Єфросиніної, бізнес Хромаєва був розташований у тих містах, які російські окупанти зруйнували.

"Його бізнес дуже постраждав. Майже все, що в нього було вибудовано після того, як він пішов з чиновницької діяльності. Воно перебувало в зоні, яка потім була окупована. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом зараз там, тому що це перебуває в містах, які сьогодні вщент зруйновані. Тож я розумію, що мій чоловік, щоб не збожеволіти і якось вміти жити з тим, що втрачено все в його 48 років, єдине, що дало йому сили вижити ментально – це йти захищати Україну", - прокоментувала Маша в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна поділилася, що на початку повномасштабної війни чоловік поставив її перед фактом, що пішов до добровольчого батальйону, прикріпленого до ЗСУ. Маша розповіла, що все літо її чоловік провів під Херсоном, Кривим Рогом і робив дуже багато речей, які допомагали ЗСУ.

Також ведуча зізналася, що зараз живе на дві країни – Польщу та Україну. Оскільки в Польщі перебуває 8-річний син Маші Сашко разом з її мамою.

"Я живу на дві країни – Україну і Польщу. В Польщі з моєю мамою живе мій син Сашко 8-річний, і мій страх не дає мені сили повертати його до України, а моя прив'язаність до мого чоловіка не дає мені сили довго без нього бути. Раз на місяць, раз на півтора місяця я їжджу на декілька тижнів до України, в Київ. Якщо в ці тижні мій чоловік вільний", - пояснила ведуча.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна зізналася, що в жовтні 2022-го року планувала повертатися до України, бо дуже сумувала за чоловіком. Але 10 жовтня російські окупанти почали обстрілювати Україну "шахідами", і Хромаєв переконав дружину залишитися у Польщі.

"Тимур сказав: "Машо, мені буде набагато спокійніше, якщо Сашко з мамою буде там. Не зв'язуй мені знов руки". Тож він наполягає на тому, щоб я була з сином. Коли він на ротації, я приїжджаю до нього", - додала Єфросиніна.

Нагадаємо, що минулого місяця сторінку Маші Єфросиніної в Instagram заблокували. Причиною блокування стали численні скарги росіян, оскільки у своєму фотоблогу ведуча активно розповідала правду про повномасштабну війну рф проти України.

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