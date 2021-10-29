Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Маша Єфросиніна зізналася, що зробила губи та розсекретила свою вагу

Маша Єфросиніна зізналася, що зробила губи та розсекретила свою вагу

instagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча зізналася, чому не робить апаратні процедури.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна у новому випуску програми "Взрослые девочки" з Олею Поляковою поділилася дуже потаємним.

Зірка розповіла, що робить і що не робить зі своїм обличчям, щоб мати молодий вигляд. За словами Єфросиніної, свій перший ботокс вона вколола у 20-річному віці, бо її запевнили, що так буде краще. Вже тоді Марія була зіркою, тож погодилася.

Також ведуча розповіла про певні проблеми, через які не може робити апаратні процедури:

"Останні п'ять років у мене реально проблема. У мене виробився до ботулотоксину імунітет і мене він не бере. Частково через цю причину я відрізала чубчик, тому що моє чоло ходить всім обличчям. Я не роблю взагалі ніколи апаратні процедури, тому що у мене є велика проблема, від якої страждаю. Це пігментація на обличчі. Вона з'явилася близько півроку тому і я буквально прокинулася з рябим обличчям. Скоріш за все, це була постковідна реакція на гормональну систему. Мені пояснювали, що пігментні плями – це гормональний збій. Я прокинулася як грьобаний леопард і ридала", - поділилася Маша.

© instagram.com/mashaefrosinina
instagram.com/mashaefrosinina

Також не стала знаменитість приховувати, що зробила контур своєї верхньої губи, оскільки "у неї його взагалі нема". Не стала Єфросиніна приховувати й свою вагу і зізналася, що важить 64 кілограми.

Читайте також:

Наступна публікація