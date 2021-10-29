Маша Єфросиніна зізналася, що зробила губи та розсекретила свою вагу

Також ведуча зізналася, чому не робить апаратні процедури.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна у новому випуску програми "Взрослые девочки" з Олею Поляковою поділилася дуже потаємним.

Зірка розповіла, що робить і що не робить зі своїм обличчям, щоб мати молодий вигляд. За словами Єфросиніної, свій перший ботокс вона вколола у 20-річному віці, бо її запевнили, що так буде краще. Вже тоді Марія була зіркою, тож погодилася.

Також ведуча розповіла про певні проблеми, через які не може робити апаратні процедури:

"Останні п'ять років у мене реально проблема. У мене виробився до ботулотоксину імунітет і мене він не бере. Частково через цю причину я відрізала чубчик, тому що моє чоло ходить всім обличчям. Я не роблю взагалі ніколи апаратні процедури, тому що у мене є велика проблема, від якої страждаю. Це пігментація на обличчі. Вона з'явилася близько півроку тому і я буквально прокинулася з рябим обличчям. Скоріш за все, це була постковідна реакція на гормональну систему. Мені пояснювали, що пігментні плями – це гормональний збій. Я прокинулася як грьобаний леопард і ридала", - поділилася Маша.

instagram.com/mashaefrosinina

Також не стала знаменитість приховувати, що зробила контур своєї верхньої губи, оскільки "у неї його взагалі нема". Не стала Єфросиніна приховувати й свою вагу і зізналася, що важить 64 кілограми.

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