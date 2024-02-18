Маша Єфросиніна зізналася, як інтим врятував її шлюб з чоловіком від розлучення

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна зізналася, як після розлучення з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим, вони відновили свої стосунки.

Зірка пояснила, що після 11 річниці шлюбу вони з обранцем розлучалися на рік, оскільки мали різні погляди на життя та їх не задовольняли стосунки у ліжку:

"2013 року ми розлучалися на рік. І нам здалося тоді, що ми лишилися рідними людьми, близькими друзями і батьками донечки. І ми так стрімко розвивали наші різні кар'єри. Наші життя йшли паралельними шляхами. Я пам'ятаю, що ми вирішили розлучитися, коли зрозуміли, що й секс став порожнім", - зізналася знаменитість у програмі "Ебаут".

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Втім, саме інтим і відновив їхній шлюб, адже за словами Маші, вони повернули пристрасть за допомогою таємних зустрічей наодинці. Окрім того, на шляху до оновлення стосунків сталися і внутрішні зміни. Зокрема, вони навчилися правильно розмовляти одне з одним:

"Секс оновив наш шлюб після розлучення. Через рік ми переспали. Він (чоловік – прим. ред.) багато для цього зробив: це було сюрпризом, він оновився повністю. Він прибрав багато факторів, які мене в ньому тригерили. Вибудував "сходи", де на вершині був секс. Ми почали зустрічатися, бути коханцями й нікому не говорили з друзів і навіть доньці. Тому що ми зробили основну помилку. Цей шлюб належав усім: нашій донечці, батькам, друзям, соціуму… Всім, крім нас. А ми стали свідомі зрілі люди. Ми одружилися, мені було 23, а йому – 27. А розлучилися – мені 33, а йому – 37 і ми вже інші люди. І ми не можемо поговорити?", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна ділилася власними методами подолання смутку. Так, ведуча показалася у лазні й занурилася в крижане Дніпро.

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