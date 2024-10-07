Маша Єфросиніна зізналася, як після незаконного "арешту" Росія тисне на неї: "Серйозні обмеження"

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про наслідки так званого арешту, накладеного на неї минулого року Росією.

Так, 2023 року Московський суд "заочно" засудив українську знаменитість до семи років колонії. Окупанти визнали Єфросиніну винною у так званому поширенні військових "фейків" за мотивами політичної ненависті. Через рік Маша у фотоблогу розкрила подробиці такої цинічної заяви держави-терористки. Річ у тім, що тепер знаменитість не може вільно пересуватися світом. За словами Єфросиніної, зараз вона повністю уникає візитів країн, які товаришують з російськими злочинцями. І це все для того, щоб уникнути арешту.

"На початку 2023, коли в з*л*пії мене оголосили в розшук і засудили до семи років колонії, ви всі вітали мене з цим! Але мало хто знає, що цей вирок накладає серйозні обмеження на мої подорожі — так, я не можу їздити приблизно в 30% країн світу, бо вони дружні з Росією і можуть мене видати. Отака історія... До Грузії своєї улюбленої не можу, наприклад. Жодної Туреччини, Еміратів", - написала ведуча у фотоблогу.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тож, у свою відпустку Маша відправилася до Італії. До речі, ведуча зізналася, що це вперше за тривалий час вона проведе відпочинок виключно наодинці з собою. І похизувалася місцевими краєвидами.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розкрила, як донька Мохаммада Захура від дружини-росіянки стала на заваді їхньому шлюбу.

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