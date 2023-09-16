Маша Єфросиніна зізналася, як ставиться до чоловіків, які виїхали з країни під час війни

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, як ставиться до чоловіків, які під час повномасштабної війни їдуть за кордон зі своїми сім'ями.

Шанувальники поцікавилися в знаменитості в Instagram, чи змирилася вони з тим, що деякі українці незаконно тікають з країни, аби не проходити військову службу, в той час як її чоловік перебуває на фронті.

Ведуча поділилася, що вважає цю тему болісною. За словами Маші, вона проти такої поведінки співгромадян, але намагається не засуджувати їх.

"А нащо миритись з цим? Я не мирюся. Я проти, як жінка, в родині якої чоловіком було прийнято рішення йти захищати нас з вами і власне країну тих, хто поїхав з неї. І яка бачить тисячі жіночих доль, в яких прийнято такі самі рішення. Але наряду з тим, я знаю не менше історій, де жінки шантажують своїх чоловіків, мовляв: "не виїдеш- родина розпадеться"! Це болісна тема для багатьох родин, де хворі дітки. Війна зруйнувала багато родин. Тому особисто я в середині протестую, але намагаюся не засуджувати, не знаючи причин", - сказала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що тим часом у РФ пропагандисти визнали Єфросиніну "терористкою" та заочно "засудили" до семи років колонії. Друг ведучої Сергій Притула пожартував, чому саме його колегу так відзначили в країні-агресорці.

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