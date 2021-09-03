Маша Єфросиніна зізналася, як вперше сходила до секс-шопу

Зірка туди вирушила разом зі своїм чоловіком.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яка нещодавно у рожевій білизні та зі скуйовдженим волоссям ошелешила пристрасними фото, поділилася інтимними подробицями свого життя.

Зірка в YouTube-проєкті "Взрослые девочки" розповіла, як вперше разом з чоловіком на початку 2000-х завітала до секс-шопу. Артистка зізналася, що для цього вони вирушили до Амстердаму. Вона боялася, що в Києві її впізнають шанувальники.

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"В Києві ми не могли піти до секс-шопу, бо на той час я вже була відома. Тому зробити це в Києві було нереально. Ми поїхали до Амстердаму. І коли ми зайшли до секс-шопу, і я взялася за перший гумовий чл*н, мене впізнали. Хтось крикнув "о, Маша Єфросиніна". Я була шокована", - відверто поділилася знаменитість.

Вона з усмішкою пригадала, як намагалася вдати, ніби нічого не купувала.

"Я стою з гумовим чл*ном в руці, намагаюся віддати його чоловіку, а він не забирає. Тому я стояла, та вдавала, ніби це не я", - розповіла ведуча.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна також має доволі струнку фігуру. Нещодавно зірка опублікувала серію знімків, на яких грайливо та спокусливо позувала у білизні.

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