Маша Єфросиніна зізналася, як чоловік-воїн підтримує її творчість під час війни

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася переживаннями про свого чоловіка-військовослужбовця Тимура Хромаєва.

За словами зірки, ці періоди тривалої розлуки дуже болісні для неї. Єфросиніна каже, що часом навіть вагається щодо яскравих образів чи участі у розважальних шоу. Проте Тимур одразу заспокоює кохану й говорить, що вона у такий спосіб навпаки надихає його.

Тим часом на Різдво Маша мріє про повернення чоловіка додому. Ведуча поділилася, що у святковий день з сином Сашком обов'язково приготує щось смачне та очікуватиме на здійснення мрії.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Отримую від нього повідомлення: "Кохана, дій, живи, твори, створюй. Це дає мені натхнення й відчуття того, що ти тримаєшся". Я буду чекати його (на Різдво – прим. ред.). Ми з нашим сином Сашком приготуємося й будемо мріяти про те, щоб наш тато був з нами", - розповіла Маша у програмі "ЖВЛ" під час знімання музичного фільму про Різдво.

Нагадаємо, нещодавно танцівник, а нині військовий Дмитро Дікусар показав своє рідкісне фото під час служби в ЗСУ. Крім того, знаменитість нагадав українцям про важливі речі під час війни.

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