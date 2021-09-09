Маша Єфросиніна зізналася, за що їй досі соромно перед мамою

Телеведуча також пригадала своє дитинство у Магадані.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про стосунки з мамою Людмилою.

Блогерка зізналася, що мама – жінка, на яку все своє життя рівняється. У зірки чудові стосунки із рідною людиною, втім, є момент, за який Маші досі соромно перед нею. Так, Єфросиніній незручно за те, що курила. Про це йдеться у програмі "Життя відомих людей".

"Я на балконі це робила і мама приходила: "Ану, дай понюхаю". "То не я, я стояла поруч біля лавочки, де палять". Потім знаходила цигарки, я казала, що не мої, взяла потримати, щоб їх не налаяли батьки. І дай Боже їй щастя здоров’я. Вона давала мені очима зрозуміти, що вона так мені вірить, але ніколи не спалила мене перед татом. Мамо, вибач і дякую", – поділилася зірка.

Маша Єфросиніна з батьками / instagram.com/mashaefrosinina

Сама, ставши матусею двох дітей, Маша цілком перейняла модель виховання своєї мами, за що їй дуже вдячна.

"Роби свої помилки, я не буду лізти з порадами. Але якщо вони тобі потрібні – приходь. Бачу по своїй донечці, я прямо бачу, як вона йде на помилку, і я себе стримую, кажу: "Нанусік, буде боляче, але це твій шлях", – поділилася Маша.

Маша Єфросиніна з мамою та донькою / instagram.com/mashaefrosinina

Також, знаменитість поділилася, чому вона навчилася у рідної людини. Так, мама привила зірковій доньці любов до себе, вміння покластися на себе, вирішувати проблеми самостійно не перекладати відповідальність на когось.

"Вона просто дуже в мене крута, вона мій найближчий друг і досі, і була ним, і залишається. Якщо ви хочете, щоб я розплакалася враз за секунду – це треба, щоб вона підійшла сюди і сказала "донечко", і все, мені тринда",– розповіла телезірка.

instagram.com/mashaefrosinina

Пригадала знаменитість і своє дитинство. Так, коли Маші було всього 6 місяців, її батьки Олександр і Людмила переїхали до Магадана. Дитинство було важким: мама з татом багато працювали, щоб прогодувати родину. Та попри все, Маша пригадує ті часи лише з усмішкою.

"Зростала у Магадані у страшенному морозі. У нас у дворі були гойдалки і коли було мінус 10 і мінус 15 можна було вийти погуляти. Мама мені завжди казала: "Я тебе дуже прошу, не треба лизати нічого залізного, бо примерзне язик. Я виходила на ту гойдалку і примерзала, це страшенний біль. І тому я язика поранила, знаєте, заткнутися досі не можу", – зазначила блогерка.

instagram.com/mashaefrosinina

Співчуття вічно стомленій мамі змішалося з гірким почуттям образи – на мамину роботу, яка фактично крала в неї найріднішу людину. Маленька Маша шукала будь-яку можливість, щоб побільше провести часу з матусею.

"Мені дійсно її не вистачало, вона дуже багато працювала. Коли в нас збиралися гості, мама готувала весь стіл сама, я зрозуміла одну класну фішку, якщо я буду їй допомагати готувати – є можливість провести з нею час. Я так старалась нарізати, щоб мамі сподобалось, щоб вона мене ще покликала їй допомагати. Я навіть горошок могла нарізати, аби мама мені дозволила робити те олів’є з нею", – пригадала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, як майже одночасно завагітніла зі своєю рідною сестрою. Сестри не домовлялися про планування вагітності.

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