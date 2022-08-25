Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Маша Єфросиніна зворушила архівними кадрами з 8-річним сином у день його народження

Дата публікації
Перегляди
366
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маша Єфросиніна зворушила архівними кадрами з 8-річним сином у день його народження

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася теплими кадрами із сином з нагоди його дня народження.

Синові ведучої Маші Єфросиніної та бізнесмена Тімура Хромаєва, Олександру, виповнилося вісім років. З нагоди свята зіркова матуся опублікувала на своїй сторінці в Instagram добірку з архівних фото й відео. Телеведуча показала, як вони з маленьким Сашком змінювалися протягом цих років.

"Мій хлопчику, мій захиснику та помічнику, дякую, що ти робиш мене щасливою вже вісім років! З днем народження, синочок!" - написала в соцмережі Маша.

Зворушливу добірку Єфросиніна завершила відео, на якому син довів її до сліз.

"Сподіваюся, ми переможемо! Слава Україні!" – сказав 8-річний Олександр.

У коментарях під публікацією шанувальники Маші побажали, аби мрія її сина здійснилася якнайшвидше.

  • Ми обов'язково переможемо! Бо інакше не може бути!
  • Вітаю маленького українця і бажаю жити в мирній країні!
  • Зворушило ваше відео до сліз! Мирного неба!

Нагадаємо, що зараз син та донька Маші Єфросиніної перебувають у Європі разом із бабусею. Натомість телеведуча нещодавно повернулася до України та розповіла про першу за п'ять місяців зустріч із чоловіком удома.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація