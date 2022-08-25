Маша Єфросиніна зворушила архівними кадрами з 8-річним сином у день його народження

Синові ведучої Маші Єфросиніної та бізнесмена Тімура Хромаєва, Олександру, виповнилося вісім років. З нагоди свята зіркова матуся опублікувала на своїй сторінці в Instagram добірку з архівних фото й відео. Телеведуча показала, як вони з маленьким Сашком змінювалися протягом цих років.

"Мій хлопчику, мій захиснику та помічнику, дякую, що ти робиш мене щасливою вже вісім років! З днем народження, синочок!" - написала в соцмережі Маша.

Зворушливу добірку Єфросиніна завершила відео, на якому син довів її до сліз.

"Сподіваюся, ми переможемо! Слава Україні!" – сказав 8-річний Олександр.

У коментарях під публікацією шанувальники Маші побажали, аби мрія її сина здійснилася якнайшвидше.

Ми обов'язково переможемо! Бо інакше не може бути!

Вітаю маленького українця і бажаю жити в мирній країні!

Зворушило ваше відео до сліз! Мирного неба!

Нагадаємо, що зараз син та донька Маші Єфросиніної перебувають у Європі разом із бабусею. Натомість телеведуча нещодавно повернулася до України та розповіла про першу за п'ять місяців зустріч із чоловіком удома.

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