Маша Єфросиніна зворушила, як провела чоловіка на фронт: "Ненавиджу, коли він їде"

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про болісну розлуку з чоловіком, бізнесменом і нині військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим.

Так, коротка відпустка коханого знаменитості добігла кінця. Тож, нині Тимур зібрав необхідні речі й уже поїхав у військове відрядження. У своєму фотоблогу Маша не могла стримати емоцій і зізналася, що їй невимовно важко відпускати коханого на фронт.

"Люблю цю сумку, коли він приїжджає додому. І ненавиджу, коли їде", - підписала кадр Єфросиніна.

Маша Єфросиніна провела чоловіка на фронт / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

До слова, за короткий проміжок відпустки Тимур Хромаєв встиг насолодитися часом з сином Сашком. Ба більше, чоловік ведучої зробив маленькому 10-річному імениннику сюрприз і завітав на його свято. Також військовий поруч з коханою відсвяткував 21-шу річницю шлюбу. І навіть встиг отримати нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Так, віднедавна обранець Маші є володарем нагрудного знаку "Срібний хрест" за успішне виконання завдань на фронті.

Водночас зірка розповіла, що зі стресового стану її витягує робота та догляд за собою.

"Робота та краса надають сил", - написала Маша.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Валенський, який служив на фронті й був серйозно поранений, вийшов на зв'язок. Знаменитість розповів, як почувається й де наразі перебуває.

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