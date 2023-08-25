Маша Єфросиніна зворушливо привітала сина з днем народження і здивувала подарунком для нього

У родині телеведучої Маші Єфросиніної сьогодні, 25 серпня, свято - свій дев'ятий день народження святкує її син Олександр.

В особливий день зіркова матуся привітала сина зворушливою публікацією в Instagram та показала, як подорослішав маленький Сашко.

"Як я про тебе мріяла! Вже дев'ять років, як моя мрія - реальність! З днем народження, найдобріший хлопчик в світі", - звернулася до хлопчика Маша.

Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У день народження разом зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз служить у ЗСУ, ведуча влаштувала для сина сюрприз. Ще з самого малечку Сашко мріяв стати поліцейським, тож батьки вирішили дати йому змогу спробувати тримати справжню зброю в руках.

"Півтора роки тому нам довелося пояснювати йому, чому з'явилися люди, які хочуть нас вбити, чому вбивають, і чому наш тато пішов з ними боротися. Так він взнав таке явище як ворог. Ворог не вибачається, не припиняє злочинів, не має серця. Він гірше навіть за хижих тварин. З часом я помітила, що син грає сам із собою в стрілялки - під час прогулянки підбирає всі палки, робить з них свою "зброю" та постійно бігає між дерев... На моє запитання: "Чому йому це так подобається?", він відповів : "Хочу навчитися знешкоджувати ворога!". Тато показав йому нещодавно свою зброю. Та вмовив свого друга -професійного інструктора, діючого військового дати Сашкові кілька уроків з професійної стрільби в його день народження", - розповіла телеведуча.

Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Хлопчик під пильним наглядом інструктора зміг спробувати різні види зброї у дії та навіть зміг похизуватися дуже гарним результатом вже з першої спроби.

Спершу, за словами Маші, вона була схвильована такою ідеєю для подарунку сину, але потім зрозуміла, чому це необхідно.

"У мене це викликало дуже суперечливі емоції - з одного боку всі, хто знає Сашка, бачать, який він добрий, миролюбний та чутливий, з іншого боку - він вже понад рік бачить щоденні звіти тата про його діяльність, систематично питає, чи не вб'ють тата, і не живе в примарному світі. Заняття пройшли під чітким наглядом інструктора! Сашко переборов свій страх першого пострілу, і потім його вже було важко відірвати. Сказав, що все ж таки буде поліцейським, але хоче повертатися на заняття зі стрільби , щоб все ж таки не боятися злочинців, бо "тато навіть ворогів не боїться"… Потім попросив морозива… Я б хотіла, щоб наша реальність була іншою. Але якщо вона вже така, ми всі маємо дивиться їй у вічі", - поділилася Єфросиніна.

Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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