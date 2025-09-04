Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи піде в політику: "Не впораюся з цим брудом"

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відверто розповіла, як ставиться до можливості піти в політику й пояснила, чи бачить себе в цій сфері.

У розмові з Аліною Шаманською зірка зізналася, що питання про політику чує регулярно — навіть від близьких за сімейним столом. Вона зазначила, що ця галузь її не надто цікавить.

"Часто мене про це питають мої друзі, моє коло за сімейною вечерею. "Ну що, є мрії?" Я кажу: "Ні, я не впораюся з цим брудом. Мені нецікаво боротися з вітряками"", — щиро сказала ведуча.

Реклама

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна нагадала, що в її родині вже є люди з подібним досвідом. Її чоловік, який служить у ЗСУ від початку повномасштабної війни, свого часу був у політиці.

Водночас ведуча з гумором додала, що є лише одна причина, яка змусила б її серйозно подумати над таким кроком. Маша пожартувала, що, якби на порозі її дому стояла людина й поставила ультиматум: або вона стає політикинею, або в Україні продовжується війна — знаменитість погодилася б приміряти на себе нову роль.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як її 11-річний син переживає ворожі обстріли. Артистка розповіла, як він її заспокоює та що робить під час тривог.