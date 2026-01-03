ТСН у соціальних мережах

Маша Єфросиніна на рідкісному фото показалась з 21-річною донькою та як із нею проводить час у Києві

Нана приїхала на новорічні свята з-за кордону до України.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Єфросиніна з донькою

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показалась з 21-річною донькою.

Нана не з тих, хто любить публічність. Дівчина її повністю уникає та просить маму не показувати у своєму фотоблогу. Проте час від часу Маша Єфросиніна робить винятки, як і цього разу.

Схоже, донька ведучої приїхала з-за кордону, де вона навчається та живе, до України на новорічні свята. Нині ж Маша Єфросиніна показала, як вони разом проводять час. Зокрема, знаменитість із донькою вже сходила до кінотеатру. Саме звідти ведуча й поділилась фото з Наною. Щоправда, дівчину особливо розгледіти не вдасться.

Вони обрали для перегляду фільм "Служниця", що вийшов у прокат 1 січня. Маша Єфросиніна ділиться, що залишилась задоволеною вибором стрічки, оскільки сюжет був захопливим та тримав у напрузі до останнього.

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

"Пішли з Наною на "Служницю". Понервували знатно! Фільм до кінця тримає в тонусі. Сідні та Аманда розкішні", - поділилась враженнями ведуча.

Нагадаємо, старша донька співачки Олі Полякової теж на новорічні свята приїхала з-за кодону до України. Маша прибула не сама, а разом із чоловіком-іноземцем. Нещодавно Оля Полякова показувала, як влаштовувала запальні танці з зятем.

