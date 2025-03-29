Маша Єфросиніна наробила фурору в Мережі через кардинальні зміни зовнішності: реакція зірок

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська ведуча Маша Єфросиніна показала свій експеримент із зовнішністю.

Знаменитість у фотоблогу опублікувала серію фото з новим кольором волосся. Маша відмовилася від образу брюнетки та перевтілилася у блондинку. Вона зізналася, що давно хотіла змінити імідж. Зокрема, під впливом фільму "Малена". Щоправда, такі зміни тимчасові. Як виявилося, Єфросиніна не перефарбувалася, а просто приміряла перуку.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

"Давно мріяла стати блондинкою… Мій улюблений фільм з Монікою Белуччі, роль у якому так сильно мене вражала в різні роки мого життя – "Малена". Режисер Джозеппе Торнаторе вирішив підсилити передачу трансформації і зовнішнім виглядом героїні – вона стає білявкою. Кожній з нас, дівчата, вистачає приводів для трансформацій в ці роки, і вони набагато глибші, ніж просто змінити колір волосся. Для цього є перуки. Хоча експеримент мені сподобався! Це вартувало того, щоб зрозуміти, що всередині я брюнетка", - написала зірка.

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Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Тим часом шанувальники не поскупилися на компліменти ведучій, хоча й зізналися, що їй більше личить природний колір волосся. Крім того, українські зірки теж написали чимало коментарів зі схвальними відгуками про таке нове амплуа Єфросиніної.

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