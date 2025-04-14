Маша Єфросиніна натякнула на роман Жені Яновича з білявкою: ведучий відреагував

Женя Янович та Маша Єфросиніна

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Українська інтерв’юерка та блогерка Маша Єфросиніна натякнула на роман ведучого Жені Яновича з таємничою білявкою.

Знаменитість переконана, що шоумен не самотній і наразі закоханий. Ба більше, Єфросиніна в ефірі шоу "20:23" натякала, що Янович перебуває в стосунках із таємничою білявкою.

Тож, проєкт “Ранок у великому місті” поцікавився в шоумена, чи дійсно це так. Янович запевняє, що слова Єфросиніної не відповідають дійсності. Шоумен зізнається, що не знає, чому ведуча зробила такі висновки щодо його особистого життя. Ба більше, Янович стверджує, що наразі взагалі самотній і жодних романів у нього немає.

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Женя Янович / © instagram.com/yanovychzhenya

“Ні! Маша має якісь свої інсайди, які не знаю, чим підкріплені. Але мені дуже мило через те, що Марія переймається. Це правда! Це дуже мила історія з її боку, але ні. У мене немає стосунків ані з білявками, ані з брюнетками, ані з рудими. Ні! Їх немає просто”, — уверяет шоумен.

Тим не менш, чутки довкола особистого життя Жені Яновича, попри його різні заяви зі спростуваннями, не вщухають. Ба більше, пліткували навіть про побачення ведучого з акторкою Оленою Кравець. Нещодавно в інтерв’ю ТСН.ua Янович прокоментував ці чутки.