Маша Єфросиніна після розлуки показала зустріч із чоловіком-військовим і їхню прогулянку з сином

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна потішила прихильників рідкісними сімейними кадрами та показала зустріч із чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим.

Зірка розповіла, що вирушила у відпустку. Втім, повністю відкласти робочі справи не вдалося, адже поїздку вона поєднала з важливою місією. Першою зупинкою для родини стала Одеса, де Єфросиніна взяла участь у відкритті нового центру протезування та допомоги українським ветеранам.

«У мене почалася відпустка, яка фізично відмотиляє мене в поїздках, але залишається розписана робочими зумами. Перша зупинка — Одеса», — поділилася ведуча.

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Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Під час поїздки Маша також знайшла час для найрідніших. Спочатку вона опублікувала селфі з сином Олександром, зроблене у готелі, а згодом показала й чоловіка, який нині служить. На зворушливому фото Тимур Хромаєв разом із сином сидять на терасі закладу та ласують морозивом. Ведуча не приховувала емоцій і коротко підписала світлину: «Мої».

Син і чоловік Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв перебувають у шлюбі понад 20 років. Подружжя виховує двох дітей — доньку Нану та сина Олександра. Після початку повномасштабної війни Тимур вступив до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренерка Марина Боржемська також показала свій відпочинок у компанії бойфренда та доньки. Разом вони прогулялися столицею.

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