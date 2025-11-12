ТСН у соціальних мережах

Гламур
419
2 хв

Маша Єфросиніна поділилася страшними спогадами про юність та зайву вагу: "Зіпсувала собі організм"

Ведуча розповіла про серйозні хвороби та порушення здоров’я в юності.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

46-річна ведуча Маша Єфросиніна відверто пригадала, яким складним був її студентський вік.

Зірка розповіла про проблеми зі здоров’ям та зайву вагу, які тоді її переслідували. Єфросиніна поділилася, що через понад 20 років почувається набагато краще, ніж в юності. Ба більше, хвороби зачіпали не тільки вагу чи психологічний стан знаменитості, а й життя в цілому.

«У 46 років я набагато здоровіша, ніж була в 21 рік. У 21 рік я хворіла жахливо. Пневмонією тричі на рік. Я не вилазила з лікарень. У мене не було циклу. У мене було 20 кілограмів зайвої ваги. У мене були ендокринні проблеми. У мене не працювала абсолютно вся харчова система. Я була абсолютно хвора людина», — відверто зізналася ведуча в шоу «Дорослі дівчата».

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

За словами Маші, тоді вона експериментувала з усім, що потрапляло під руку, адже ніхто не навчав її правильно піклуватися про себе. Єфросиніна зазначила, що в той період одна зі знайомих мама порадила їй посібник, за яким телеведуча намагалася позбутися зайвої ваги, але водночас дуже зіпсувала імунітет. Зараз ведуча зазначає, що завдяки досвіду та правильному підходу до здоров’я змогла повністю змінити спосіб життя і набагато покращити самопочуття, і закликає молодь не повторювати її помилок.

«Мамина подруга дала мені книгу. Там не тільки про голодування, там страшні речі. Я була студенткою і зіпсувала собі організм так, що далі для того, щоб привести себе в той вигляд, який мені був потрібен, мені довелося насамперед зайнятися здоров’ям», — поділилася Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула розвіяв чутки про службу чоловіка Маші Єфросиніної, розкривши деталі його участі у ЗСУ. Тимур Хромаєв отримав подяку за підтримку та внесок у унікальну військову розробку, яка вже привернула увагу громадськості.

