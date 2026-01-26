ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Гламур
2 хв

Маша Єфросиніна показала свою маму-красуню на архівному фото й пригадала їхнє життя в Магадані

Ведуча показала сімейну світлину, де постає ще зовсім юною на руках мами.

Автор публікації
Валерія Гажала
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © пресслужба каналу "1+1"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з підписниками зворушливим кадром із дитинства, на якому зображена разом із мамою.

Зірка в Instagram опублікувала архівну світлину з нагоди дня народження мами та зізналася, що саме вона викликала у неї особливі емоції. Фото повернуло Єфросиніну у непрості, але водночас теплі спогади ранніх років життя.

Як відомо, до шести років Маша разом із родиною жила в Магадані, куди її батьки поїхали на заробітки. У ті роки сім’я мешкала в комунальній квартирі, де за сильних морозів не завжди було опалення. Попри суворі умови, ведуча наголошує, що дитинство вона згадує зі світлом і вдячністю, адже головним джерелом тепла була її мама.

«Чомусь саме це фото захотілося поставити, бо тут на вулиці десь мінус 25 градусів і немає опалення у нашій магаданській комуналці. Але ж вижили… Холод не пам’ятаю, а мамину постійну усмішку — завжди. Сьогодні (25 січня — прим. ред.) у неї день народження. І мені хочеться сказати просте. Мамо, дякую тобі за любов, яка не зникає, навіть коли важко. Люблю без умов. З днем народження, моя єдина!» — написала Маша.

Маша Єфросиніна з мамою на архівному фото / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з мамою на архівному фото / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча зізнається, що саме мамина внутрішня стійкість і спокій сформували її характер. Жінка вміла не зосереджуватися на труднощах і завжди підтримувала доньку, незалежно від обставин. За словами Єфросиніної, цей підхід до виховання став для неї справжнім життєвим орієнтиром.

Зірка також пригадала, що в дитинстві майже не чула докорів чи криків. Навпаки, мама завжди знаходила спосіб пояснити й підтримати, не вдаючись до суворості. Саме за це Маша вдячна їй і сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показалася в батьківському домі й насмішила, як підбирала образ на нацвідбір на «Євробачення-2026» з маминої шафи.

