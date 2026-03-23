Маша Єфросиніна показалась з чоловіком та публічно звернулась до нього

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна показалась з чоловіком Тимуром Хромаєвим та публічно звернулась до нього.

У своєму Instagram знаменитість присвятила коханому допис. Річ у тім, що 23 березня Тимур Хромаєв святкує день народження. Чоловіку Маші Єфросиніної виповнюється 51 рік. Звичайно ж, знаменитість залишила коханому публічні привітання.

Ведуча опублікувала серію їхній спільних світлин. Більшість фото були зроблені на відстані, коли Маша та Тимур спілкувались через відеозв'язок. Подружжя вкрай рідко може бачитися в житті, оскільки Хромаєв зараз служить у війську. Також у день народження чоловіка Маша Єфросиніна адресувала йому теплі слова.

"З днем народження, коханий! Все наше спільне життя я бачу тебе таким, яким знають лише найближчі - людиною, чиї принципи красномовніші за будь-які вислови. Людиною, яка говорить вчинками, що важать більше за слова. Твій досвід та знання працюють сьогодні там, де вони найбільш цінні - в оборонних технологіях та на фронті. І я щодня протягом цих років повторюю тобі, як пишаюся шляхом, який ти обрав... Як пишаються тобою наші діти…", - зазначила ведуча.

Також Маша Єфросиніна подякувала чоловіку, що він вчить її зосереджуватися на головному та не звертати увагу на "шум" довкола, який не має стосунку до них. Ведуча зазначила, що найбільше зараз їй хочеться обійняти коханого. Проте натомість вона неабияк чекає на його повернення те безмежно пишається ним.

"Я вдячна тобі за те, що всі ці роки вчиш мене тримати фокус на головному - тому, що ми робимо в цьому житті. Та не звертати уваги на шум, який не має жодного відношення до нашої реальності. Найбільше шкодую, що не можу зараз тебе просто обійняти. Але твій спокій і віра в нашу перемогу надихають мене щодня. Люблю. Пишаюся. Чекаю вдома", - підсумувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна здивувала, як змінилось її ставлення до стосунків. Знаменитість висловилась про роль чоловіка в житті жінки.