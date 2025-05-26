Маша Єфросиніна показалася одразу з двома дітьми і розкрила, де вони відпочивають

Маша ЄФросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська інтерв’юерка та блогерка Маша Єфросиніна вперше за тривалий час поділилася сімейним контентом.

У фотоблогу знаменитість опублікувала декілька фото зі своїми двома дітьми – сином Олександром і старшою донькою Наною, яка уникає публічності. Маша у свій день народження прилетіла з найріднішими до столиці Франції. На зображенні всі втрьох вони попозували під час прогулянки до Ейфелевої вежі.

Для фотосету на вулицях Парижу іменинниця Єфросиніна обрала довгу сукню. Так само її донька приміряла сукню, але доповнила її піджаком. Разом з мамою та сестрою Олександр попозував у чорному костюмі.

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Маша Єфросиніна з дітьми / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з дітьми / © instagram.com/mashaefrosinina

Щаслива зіркова мама після возз'єднання з дітьми поділилася, що повністю вражена тією кількістю вітань, які їй залишили у Мережі. Але поки ж час присвятить виключно дослідженню міста та теплим розмовам з сином і донькою.

"Друзі, отримала від вас просто шалену кількість привітань. Вони для мене про одне – мені не соромно за своє життя, шлях та дії, якщо так багато неймовірних людей відчуває бажання написати мені дуже теплі та нетривіальні слова! Я так люблю свій день народження. І я так хотіла бути сьогодні щасливою. Тому взяла своїх дітей і поїхала розчинитися в них в найкрасивішому місті! Ваші побажання помножили моє щастя в рази! Дякую", - написала Маша.

Нагадаємо, нещодавно Машу Єфросиніну вітала її подруга Оля Полякова. Співачка показала їхні спільні небачені фото з-за лаштунків.