Маша Єфросиніна показалася під крапельницею та повідомила про свою хворобу

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна пожалілася, що захворіла.

Знаменитість у своєму Instagram зізналась, що підхопила вірус. До слова, нині чимало хто хворіє, і от з поганим самопочуттям злягла і Маша Єфросиніна. Щоправда, знаменитість зізнається, що вже почувається значно краще. Зокрема, ведуча нарешті може їсти та обдумувати майбутні робочі плани.

“Максимально кінчений цей вірус, так я вам скажу. Хоча, судячи з ваших повідомлень, заходив він до багато кого. А я вже нарешті можу дивитися на їжу та в завтрашній день…Бо він обіцяє бути дуже робочим…”, — поділилася знаменитість.

Реклама

Маша Єфросиніна під крапельницею / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна також показалася під крапельницею. Утім, ведуча одразу ж поквапилася заспокоїти прихильників. Зірка зазначила, що крапає собі вітаміни, аби ще швидше одужати та мати кращий вигляд.

“Зараз вітаміни як підуть по моїх венах, і я з блідою кольрабі перетворюся на персик”, — додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик серйозно хворіла. Утім, артистка вже почала одужувати. Днями виконавиця показалася з подругою, де можна помітити, який зараз вигляд має знаменитість після діагностованого їй діагнозу.