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- Гламур
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Маша Єфросиніна показалася під крапельницею та повідомила про свою хворобу
Знаменитість розкрила, що сталося і що саме її непокоїть.
Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна пожалілася, що захворіла.
Знаменитість у своєму Instagram зізналась, що підхопила вірус. До слова, нині чимало хто хворіє, і от з поганим самопочуттям злягла і Маша Єфросиніна. Щоправда, знаменитість зізнається, що вже почувається значно краще. Зокрема, ведуча нарешті може їсти та обдумувати майбутні робочі плани.
“Максимально кінчений цей вірус, так я вам скажу. Хоча, судячи з ваших повідомлень, заходив він до багато кого. А я вже нарешті можу дивитися на їжу та в завтрашній день…Бо він обіцяє бути дуже робочим…”, — поділилася знаменитість.
Маша Єфросиніна також показалася під крапельницею. Утім, ведуча одразу ж поквапилася заспокоїти прихильників. Зірка зазначила, що крапає собі вітаміни, аби ще швидше одужати та мати кращий вигляд.
“Зараз вітаміни як підуть по моїх венах, і я з блідою кольрабі перетворюся на персик”, — додала знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик серйозно хворіла. Утім, артистка вже почала одужувати. Днями виконавиця показалася з подругою, де можна помітити, який зараз вигляд має знаменитість після діагностованого їй діагнозу.