Маша Єфросиніна поскаржилася на крадіжку за кордоном: зірка зосталася від подарунку Полякової

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна поскаржилася на крадіжку.

У своєму Telegram-каналі знаменитість розповіла, що виявила зникнення кількох косметичних засобів. За словами ведучої, із косметички поцупили тональний крем, туш, пензлі та навіть брендований олівець для губ від її подруги, співачки Олі Полякової. І це все вона помітила вдома після приїзду до України з нещодавньої подорожі.

Єфросиніна не приховувала здивування через те, що хтось міг зазіхнути саме на косметику. Ба більше, вона пригадала випадок, який стався з нею багато років тому в Парижі, коли з її валізи викрали частину готівки.

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Утім, про інцидент Маша розповіла без зайвої драматизації. Так, вона вийшла на зв’язок з гумором. Без макіяжу, з патчами й бігудями ведуча зізналася, що порівняла ситуації й більше її засмутили не гроші, а саме улюблені косметичні засоби.

Допис Маші Єфросиніної / © t.me/efrosyninafriends

«Колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом у паризькому готелі, у мене з 500 євро, які я сховала у валізі, хтось із прибиральниць витягнув чотири купюри по 50 євро і вкрав. Зараз збираюся на роботу, дістаю з валізи косметичку, яку завжди беру із собою в подорожі, і бачу, що звідти сп*ждж*ні тональний крем, туш, пензлі та навіть олівець для губ від Олі Полякової. Чомусь прикріше, ніж сперта готівка», — зізналася ведуча.

Імовірно, крадіжка сталася під час нещодавньої сімейної подорожі до Іспанії. Саме там Єфросиніна вперше за тривалий час відпочивала разом із чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим, сином Олександром та донькою Наною, яка цього року завершила навчання в університеті. Під час поїздки ведуча ділилася рідкісними сімейними фото, на яких показувала всю родину разом.

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