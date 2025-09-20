ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні та показалася в палаті під крапельницею

Організм ведучої дав збій.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Знаменитість у Instagram-stories повідомила, що потрапила до лікарні. Ведуча опублікувала фото з лікарняної палати. На знімку помітно, як до її ноги була приєднана система крапельниці. У подробиці Маша Єфросиніна вдаватися не стала і не розкрила, що саме з нею сталося і чому їй знадобилася допомога медиків. Однак зірка натякнула, що її організм дав збій.

"Ми з моїм організм продовжуємо квест – "він мене чи я його", - підписала кадри ведуча.

Маша Єфросиніна в лікарні / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в лікарні / © instagram.com/mashaefrosinina

Попри стан, Маша Єфросиніна, схоже, продовжує квест з організмом. Річ у тім, що на деяких кадрах ведуча показала, як їй роблять професійний макіяж. Тож, схоже, відкладати роботу знаменитість не збирається.

Маша Єфросиніна в лікарні / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в лікарні / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна висловилась про вікові зміни. Ведуча зізналась, які ін'єкції краси та доглядові процедури робить.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie