Маша Єфросиніна потрапила до лікарні та показалася в палаті під крапельницею
Організм ведучої дав збій.
Українська ведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї.
Знаменитість у Instagram-stories повідомила, що потрапила до лікарні. Ведуча опублікувала фото з лікарняної палати. На знімку помітно, як до її ноги була приєднана система крапельниці. У подробиці Маша Єфросиніна вдаватися не стала і не розкрила, що саме з нею сталося і чому їй знадобилася допомога медиків. Однак зірка натякнула, що її організм дав збій.
"Ми з моїм організм продовжуємо квест – "він мене чи я його", - підписала кадри ведуча.
Попри стан, Маша Єфросиніна, схоже, продовжує квест з організмом. Річ у тім, що на деяких кадрах ведуча показала, як їй роблять професійний макіяж. Тож, схоже, відкладати роботу знаменитість не збирається.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна висловилась про вікові зміни. Ведуча зізналась, які ін'єкції краси та доглядові процедури робить.