Маша Єфросиніна потрапила до лікарні та показалася в палаті під крапельницею

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Знаменитість у Instagram-stories повідомила, що потрапила до лікарні. Ведуча опублікувала фото з лікарняної палати. На знімку помітно, як до її ноги була приєднана система крапельниці. У подробиці Маша Єфросиніна вдаватися не стала і не розкрила, що саме з нею сталося і чому їй знадобилася допомога медиків. Однак зірка натякнула, що її організм дав збій.

"Ми з моїм організм продовжуємо квест – "він мене чи я його", - підписала кадри ведуча.

Маша Єфросиніна в лікарні / © instagram.com/mashaefrosinina

Попри стан, Маша Єфросиніна, схоже, продовжує квест з організмом. Річ у тім, що на деяких кадрах ведуча показала, як їй роблять професійний макіяж. Тож, схоже, відкладати роботу знаменитість не збирається.

Маша Єфросиніна в лікарні / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна висловилась про вікові зміни. Ведуча зізналась, які ін'єкції краси та доглядові процедури робить.