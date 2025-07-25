ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
642
Час на прочитання
2 хв

Маша Єфросиніна поїхала з двома дітьми на відпочинок і зробила зворушливе зізнання про них

Ведуча розповіла про подорослішання її сина та доньки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Маша Єфросиніна з сином

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська інтерв’юерка та блогерка Маша Єфросиніна розповіла подробиці про своїх дітей.

Так, знаменитість розповіла про свій відпочинок з двома дітьми в Іспанії. За її словами, ця подорож стала для неї особливою, адже вона вперше змогла повноцінно відпочити без постійного піклування про малечу. Тож повністю перезавантажилася за тривалими розмовами з ними.

"Мої діти виросли. Вони вперше дали мені по-справжньому відпочити. Ми багато говорили, планували та мріяли. Вперше я не обслуговувала відпочинок своїх дітей, а насолоджувалася тим, як вони поважають моє право на відновлення", — поділилася зіркова мама.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна також поділилася спостереженнями за змінами в характері свого сина. За її словами, 10-річний Сашко став надзвичайно допитливим і глибоким у сприйнятті світу, що її дуже тішить.

"Усвідомила, як подорослішав Сашко, і яка ми з ним команда. Сина цікавить все про цей світ – його жорстокість, непередбачуваність, нелогічність та прекрасність одночасно. Він ставить таку кількість запитань, що відповіді на деякі я маю чесно визнавати: "Не знаю", — розповіла Маша.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Окремо Маша згадала й про свою доньку Нану, яка уникає публічності. Вона назвала дівчину глибокою та зрілою не по роках. Але вкотре додала, що поважає її приватність, тож не публікує жодних фото з нею.

"А тим, яка в мене Нана, хочеться ділитися з усім світом – глибока, розумна, чиста та гігантська за масштабом своєї особистості. І така непохитна у захисті своєї приватності. Це я поважаю неймовірно. Та боже, я все поважаю та приймаю в своїх дітях..." — зізналася артистка.

Нагадаємо, нещодавно дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова показала їхніх підрослих двох доньок на фотосесії просто неба.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
642
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie