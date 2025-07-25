Маша Єфросиніна поїхала з двома дітьми на відпочинок і зробила зворушливе зізнання про них

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська інтерв’юерка та блогерка Маша Єфросиніна розповіла подробиці про своїх дітей.

Так, знаменитість розповіла про свій відпочинок з двома дітьми в Іспанії. За її словами, ця подорож стала для неї особливою, адже вона вперше змогла повноцінно відпочити без постійного піклування про малечу. Тож повністю перезавантажилася за тривалими розмовами з ними.

"Мої діти виросли. Вони вперше дали мені по-справжньому відпочити. Ми багато говорили, планували та мріяли. Вперше я не обслуговувала відпочинок своїх дітей, а насолоджувалася тим, як вони поважають моє право на відновлення", — поділилася зіркова мама.

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Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна також поділилася спостереженнями за змінами в характері свого сина. За її словами, 10-річний Сашко став надзвичайно допитливим і глибоким у сприйнятті світу, що її дуже тішить.

"Усвідомила, як подорослішав Сашко, і яка ми з ним команда. Сина цікавить все про цей світ – його жорстокість, непередбачуваність, нелогічність та прекрасність одночасно. Він ставить таку кількість запитань, що відповіді на деякі я маю чесно визнавати: "Не знаю", — розповіла Маша.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Окремо Маша згадала й про свою доньку Нану, яка уникає публічності. Вона назвала дівчину глибокою та зрілою не по роках. Але вкотре додала, що поважає її приватність, тож не публікує жодних фото з нею.

"А тим, яка в мене Нана, хочеться ділитися з усім світом – глибока, розумна, чиста та гігантська за масштабом своєї особистості. І така непохитна у захисті своєї приватності. Це я поважаю неймовірно. Та боже, я все поважаю та приймаю в своїх дітях..." — зізналася артистка.

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Нагадаємо, нещодавно дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова показала їхніх підрослих двох доньок на фотосесії просто неба.