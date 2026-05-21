- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 386
- Час на прочитання
- 2 хв
Маша Єфросиніна прокоментувала звинувачення у погрозах відомому стилісту та відповіла на закиди
Ведуча розкрила правду про скандал з Єгором Андрюшиним.
Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про погрози відомому стилісту Єгору Андрюшину після гучного скандалу навколо невдалого інтерв’ю.
Історія довкола візажиста останніми днями активно обговорюється в соцмережах. Візажист розповів, що побував на розмові з відомою інтерв’юеркою, яка нібито ставила йому провокативні запитання про особисте життя. За словами блогера, під час бесіди також пролунали натяки про «впливового депутата», який буцімто є його покровителем. Єгор не став продовжувати інтерв’ю та просто залишив студію. Згодом, як стверджує Андрюшин, йому почали надходити повідомлення з погрозами та попередженнями про можливі «наслідки» для кар’єри. Імені жінки він так і не назвав, що лише підігріло інтерес у Мережі.
У соцмережах користувачі одразу почали будувати припущення, хто саме міг бути тією загадковою співрозмовницею. Серед імен, які активно згадували в коментарях, опинилися Раміна Есхакзай, Аліна Доротюк, Маша Єфросиніна та Марічка Довбенко. Втім, публічно на ситуацію відреагувала лише Єфросиніна. Ведуча зізналася, що була здивована такими припущеннями, адже під час інформаційного шуму відпочивала з друзями за містом і навіть не стежила за новинами.
«Шановні парафіяни, поясніть, що відбувається? Чому в мене таке запитують? Що я пропустила зі своєю втечею з друзями? Чому взагалі хтось припускає, що я погрожую комусь, бо я, як не важко здогадатися, взагалі уникаю чвар, тим паче публічних», — емоційно відреагувала телеведуча.
Нагадаємо, раніше Єгор Андрюшин заявив, що припинив інтерв’ю через некоректні запитання про особисте життя та можливі зв’язки з політиками, на що у відповідь отримав погрози. І хоча конкретних імен блогер не назвав, у Мережі одразу почали з’являтися десятки версій щодо особи загадкової інтерв’юерки.