Маша Єфросиніна прокоментувала звинувачення у погрозах відомому стилісту та відповіла на закиди

Маша Єфросиніна та Єгор Андрюшин

Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про погрози відомому стилісту Єгору Андрюшину після гучного скандалу навколо невдалого інтерв’ю.

Історія довкола візажиста останніми днями активно обговорюється в соцмережах. Візажист розповів, що побував на розмові з відомою інтерв’юеркою, яка нібито ставила йому провокативні запитання про особисте життя. За словами блогера, під час бесіди також пролунали натяки про «впливового депутата», який буцімто є його покровителем. Єгор не став продовжувати інтерв’ю та просто залишив студію. Згодом, як стверджує Андрюшин, йому почали надходити повідомлення з погрозами та попередженнями про можливі «наслідки» для кар’єри. Імені жінки він так і не назвав, що лише підігріло інтерес у Мережі.

Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

У соцмережах користувачі одразу почали будувати припущення, хто саме міг бути тією загадковою співрозмовницею. Серед імен, які активно згадували в коментарях, опинилися Раміна Есхакзай, Аліна Доротюк, Маша Єфросиніна та Марічка Довбенко. Втім, публічно на ситуацію відреагувала лише Єфросиніна. Ведуча зізналася, що була здивована такими припущеннями, адже під час інформаційного шуму відпочивала з друзями за містом і навіть не стежила за новинами.

«Шановні парафіяни, поясніть, що відбувається? Чому в мене таке запитують? Що я пропустила зі своєю втечею з друзями? Чому взагалі хтось припускає, що я погрожую комусь, бо я, як не важко здогадатися, взагалі уникаю чвар, тим паче публічних», — емоційно відреагувала телеведуча.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єгор Андрюшин заявив, що припинив інтерв’ю через некоректні запитання про особисте життя та можливі зв’язки з політиками, на що у відповідь отримав погрози. І хоча конкретних імен блогер не назвав, у Мережі одразу почали з’являтися десятки версій щодо особи загадкової інтерв’юерки.

