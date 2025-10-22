Маша Єфросиніна приголомшила успіхами 21-річної доньки за кордоном: "Вона все робить сама"

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше розповіла про втечу з Грузії, приголомшила успіхами 21-річної доньки від чоловіка-військового Тимура Хромаєва.

Нана наразі перебуває за кордоном. Там донька знаменитості здобуває освіту. Як говорить Маша Єфросиніна на проєкті «Наодинці з Гламуром», донька екстерном закінчила університет в Амстердамі. Наразі Нана вступила на магістратуру. Дівчина обрала університет у Мадриді, який є одним із найкращих в Європі.

«Нана не любить, коли я про неї говорю, це не секрет. Все, що можу сказати, що моя дівчинка робить неймовірні успіхи в навчанні. Вона екстерном пройшла програму університету в Амстердамі, вона вже вступила на магістратуру в Мадриді в один із найкращих університетів Європи. Вона все робить сама. У нас із Тимуром просто дівчина, якою ми пишаємося. Вона майже завжди навчається», — розповіла Маша Анні Севастьяновій.

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча висловилась й про особисте життя доньки. Знаменитість лиш коротко зазначила, що Нана поки що незаміжня. Що ж стосується зустрічей з донькою, то вони бувають раз на сезон. Наразі Єфросиніна також планує поїздку до Нани, аби подивитися, як вона облаштувалась в Мадриді.

«Вона не заміжня. Ми бачимося з нею раз на сезон. Я літаю. Ми відпочивали разом влітку. Я зараз шукаю у своєму графіку можливість, аби поїхати до неї», — говорить ведуча.

