Маша Єфросиніна привітала сина з днем народження та підготувала оригінальний подарунок

Ведуча Маша Єфросиніна привітала свого сина — Олександра — з 11-річчям та, в якості подарунку, влаштувала сімейну відпустку в Осло.

Незважаючи на свій завантажений графік, артистка виокремила час на відпочинок разом із сином і, дослухавшись до бажань хлопчика, вирішила здійснити свою давню мрію. Вона запитала в Сашка, що він хоче в цей особливий день, а хлопчик їй відповів, що він бажає лише миру та поїздку до бажаної країни.

"На моє питання: "Що він хоче на день народження?", Сашко вкотре не попросив нічого матеріального, а знов загадав мир… Та поїздку в країну своєї мрії — Норвегію! Вона є і в моєму списку бажань вже десять років. Але я завжди відкладала, бо не мала часу", — написала зірка в сторіз.

Єфросиніна також згадала, як 11 років тому лікарі не давали їй жодних надій на вагітність, проте вона всупереч цьому народила хлопчика. Вона наголосила, що Сашко став для неї справжнім маяком добра та світла, а коли трохи подорослішав, то зміг донести до мами, що відкладати життя на потім є помилкою.

