ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1722
Час на прочитання
1 хв

Маша Єфросиніна різко відповіла на закиди Ольги Фреймут про закоханість в її чоловіка

Зірка чітко окреслила свою позицію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Фреймут і Маша Єфросиніна

Ольга Фреймут і Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча Маша Єфросиніна обурливо відреагувала на слова Ольги Фреймут, яка в одному з інтерв’ю запевнила, що колега нібито була закохана у її чоловіка Володимира Локотка.

За словами Єфросиніної, такі твердження не мають нічого спільного з правдою. Вона наголосила, що ніколи не мала романтичних почуттів до Локотка, а подібні заяви назвала вигадками.

"Оля, на жаль, відверто бреше. Ми не спілкувалися. Щоб що? Я не розумію, що я можу сказати людині, яка знає, що вона бреше", — зазначила телеведуча в ефірі "Нашого радіо".

Знаменитість також зізналася, що після цього висловлювання так і не виходила на зв’язок із Фреймут, аби з’ясувати ситуацію. Тим часом Ольга публічно на слова колеги не відреагувала. Ймовірно, конфлікт двох відомих ведучих залишається відкритим.

Маша Єфросиніна і Ольга Фреймут

Маша Єфросиніна і Ольга Фреймут

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай зробила кілька гучних заяв про колегу. Ведуча стверджувала, що майже не була знайома з Машею Єфросиніною та рідко перетиналася з нею на роботі. Ба більше, за словами Фреймут, на знімальних майданчиках її начебто висміювали через українську мову, а сама Єфросиніна нібито проявляла симпатію до її коханого Володимира Локотка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова відверто розповіла про розрив із нареченим-росіянином. Артистка пояснила, чому їхні стосунки завершилися.

Дата публікації
Кількість переглядів
1722
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie