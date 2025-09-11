Маша Єфросиніна різко відповіла на закиди Ольги Фреймут про закоханість в її чоловіка

Ольга Фреймут і Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Українська ведуча Маша Єфросиніна обурливо відреагувала на слова Ольги Фреймут, яка в одному з інтерв’ю запевнила, що колега нібито була закохана у її чоловіка Володимира Локотка.

За словами Єфросиніної, такі твердження не мають нічого спільного з правдою. Вона наголосила, що ніколи не мала романтичних почуттів до Локотка, а подібні заяви назвала вигадками.

"Оля, на жаль, відверто бреше. Ми не спілкувалися. Щоб що? Я не розумію, що я можу сказати людині, яка знає, що вона бреше", — зазначила телеведуча в ефірі "Нашого радіо".

Реклама

Знаменитість також зізналася, що після цього висловлювання так і не виходила на зв’язок із Фреймут, аби з’ясувати ситуацію. Тим часом Ольга публічно на слова колеги не відреагувала. Ймовірно, конфлікт двох відомих ведучих залишається відкритим.

Маша Єфросиніна і Ольга Фреймут

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай зробила кілька гучних заяв про колегу. Ведуча стверджувала, що майже не була знайома з Машею Єфросиніною та рідко перетиналася з нею на роботі. Ба більше, за словами Фреймут, на знімальних майданчиках її начебто висміювали через українську мову, а сама Єфросиніна нібито проявляла симпатію до її коханого Володимира Локотка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова відверто розповіла про розрив із нареченим-росіянином. Артистка пояснила, чому їхні стосунки завершилися.