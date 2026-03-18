Маша Єфросиніна здивувала, як змінилося її ставлення до стосунків: "Шлюб більше не необхідність"

Телеведуча відверто відповіла на резонансне питання про роль чоловіка в житті жінки та пояснила, як змінилися сучасні стосунки.

Анастасія Гребешко
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та громадська діячка Марія Єфросиніна відверто відповіла на запитання про те, навіщо жінці сьогодні чоловік і як трансформуються сучасні стосунки.

У своєму Instagram зірка поділилася роздумами після несподіваного запитання з аудиторії під час одного з виступів. Телеведучу прямо запитали, яку роль нині відіграє чоловік у житті жінки. Вона зізнається, що це застало її зненацька, однак змусило глибше замислитися над трансформацією уявлень про партнерство.

«„Нащо жінці сьогодні потрібен чоловік?“ — саме таке запитання пролунало нещодавно з зали під час одного з моїх виступів. Зізнаюся, я оторопіла — питають таке мене вперше в житті. Але останнім часом я все частіше помічаю одну тенденцію — жінки почали інакше дивитися на стосунки з чоловіками», — зазначила Марія.

Єфросиніна також зауважує: розмови про те, що жінки масово відмовляються від стосунків, не зовсім відповідають дійсності. На думку зірки, насправді йдеться про відхід від застарілих моделей, де життя жінки обмежувалося шлюбом і сім’єю. Вона вважає, що сьогодні жінки мають більше можливостей — освіту, кар’єру, фінансову незалежність — і більше не сприймають союз як необхідність. Водночас дедалі частіше звучать відверті розмови про нерівність у побуті, емоційні навантаження та роль «невидимого менеджера», яку часто бере на себе саме жінка, звертає увагу Маша.

«Разом із цим багато жінок почали чесно говорити про те, про що раніше мовчали: про різницю у емоційному інтелекті із чоловіками, про нерівність у побуті, про роль „менеджера життя“, яку часто непомітно має брати на себе саме жінка. Соцмережі теж зіграли свою роль. Ми побачили інші моделі життя, де можна бути щасливою, не маючи штампа у паспорті», — ділиться ведуча.

Вона також підкреслила, що війна стала ще одним фактором змін: жінки змушені брати відповідальність за власне життя та приймати рішення самостійно. У таких умовах природно переосмислюється і підхід до партнерства — як до свідомого вибору, а не соціального обов’язку.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк різко відреагував на запитання про стосунки з акторкою Оленою Світлицькою.

