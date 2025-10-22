Маша Єфросиніна розкрила деталі служби чоловіка і що він їй забороняє робити

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча Маша Єфросиніна, яка раніше розповіла про успіхи доньки за кордоном, розкрила деталі служби чоловіка і зізналась, що він їй забороняє робити.

Тимур Хромаєв від початку повномасштабної перебуває в лавах ЗСУ. Маша Єфросиніна на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що особливо нічого не може розповідати про службу коханого. Першою чергою, це забороняє робити сам Тимур. За словами ведучої, її чоловік займається захистом неба від ворожих цілей, в його командуванні збільшується кількість людей, і ворога ця інформація може цікавити. Тож, Тимур у цілях безпеки попросив дружину утримуватися від коментарів.

"Про Тимура складно говорити…Мені не можна про нього говорити, бо мій чоловік вже досягнув великих результатів у боротьбі з нашим ворогом. Він попросив мене дуже багато чого не говорити про нього через певну безпеку мою та дитини і, звісно, його. Те, чим він займається, є певним об'єктом для нашого ворога. Я ним пишаюся. Колись я зможу все розповісти, вийти і кричати на балкон, що я заміжня за чоловіком, який насправді робить дуже багато для захисту нашого повітря", - зізнається ведуча Анні Севастьяновій.

Натомість Єфросиніна розповіла про їхні зустрічі. Знаменитість поділилася, що з початком повномасштабної війни їй вкрай рідко випадала нагода побачити коханого. Проте 2025 року ця ситуація змінилася, оскільки Тимур працює практично по всій Україні. За словами Єфросиніної, раз на місяць вони обов'язково бачаться, а то й частіше.

"Через те, що його позиції зростають, в його командуванні вже збільшується кількість людей, напрямків і регіонів, в яких вони працюють зі своїми штабами, то я бачу його частіше. Він все більше приїздить сюди на звітування, збори штабу. 2025 рік був набагато легший, аніж попередні два з половиною, бо ми бачимося. Ми бачимося в гіршому випадку раз на місяць, в кращому – він може приїздити на день-два, побачити нас із Сашком", - поділилась ведуча.

Нагадаємо, сама Маша Єфросиніна від 2023 року перебуває в розшуку МВС Росії. Раніше ведуча зізналась, як їй через це довелося тікати з Грузії.